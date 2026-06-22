Rus hükümeti akaryakıt piyasası için tedbir planı hazırlıyor Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak’ın akaryakıt piyasasında istikrarın korunmasına yönelik tedbir planı hazırlanması için talimat verdiği bildirildi.

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Novak, akaryakıt piyasasındaki durumun ele alındığı toplantıda, ilgili kurumların iç piyasada akaryakıt arzına ilişkin dengeli bir eylem planı hazırlamasını istedi.

Rusya Federal Rekabet Servisine de sektördeki fiyatları kesintisiz takip etmesi ve gerektiğinde hızla önlem alması talimatı verilirken toplantıda, petrol ürünlerinde gerekçesiz fiyat artışlarının önlenmesi ve rekabet mevzuatı ihlallerinin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Bölgelere petrol ürünü tedarikinin ve mevcut stok seviyelerinin de ele alındığı toplantıda, akaryakıt piyasasındaki durumun sürekli kontrol altında tutulduğu kaydedildi.

Ukrayna’nın insansız hava araçlarıyla Rusya’daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda rafineri bakıma alınırken Rus hükümeti, akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.

Son dönemde Moskova dahil artan saldırılar nedeniyle, ülkenin çeşitli bölgelerinde akaryakıt satışlarına kısıtlamalar getirilmişti.

Kremlin Sözcüsü Peskov, akaryakıt fiyatlarına ilişkin gerekli tedbirlerin alındığını söyledi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'da akaryakıt arzındaki sorunlar konusunda hükümetin gerekli tedbirleri aldığını söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki bazı konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yakında temas kurmayı planladığını dile getiren Peskov, görüşmede Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Minsk'e yönelik açıklamaları dahil çeşitli konuların ele alınacağını belirtti.

İngiltere'de İşçi Partisi liderliğinden istifa eden Başbakan Keir Starmer'ın Rusya-İngiltere ilişkilerinin "sıfır seviyesinde" tutulmasını desteklediğini ifade eden Peskov, İngiliz siyasetinde ikili ilişkilere farklı yaklaşacak bir ismin yakın dönemde öne çıkmasının zor göründüğü değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'daki akaryakıt durumuna ilişkin Peskov, "Akaryakıt fiyatlarının serbestleştirilmesi dahil hükümet konu üzerinde çalışıyor, ilgili görüşmeler yürütülüyor ve gerekli tedbirler alınıyor." dedi.

Yasa dışı ilhak edilen Kırım'daki akaryakıt durumuna da değinen Peskov, halka yakıt tedarikinin yeniden sağlanması için yoğun çalışma yürütüldüğünü bildirdi.