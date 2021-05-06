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Ekonomi

Yabancı ekonomistler TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

İspanyol BBVA'nın Büyük Veri Araştırmaları Başkanı Alvaro Ortiz Vidal-Abarca, TCMB'nin politika faizinde değişikliğe gitmeyerek doğru bir karar verdiğini kaydetti.

Burhan Sansarlıoğlu   | 06.05.2021
Yabancı ekonomistler TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tuttu.

İspanyol BBVA'nın Büyük Veri Araştırmaları Başkanı Alvaro Ortiz Vidal-Abarca, TCMB'nin faiz kararına ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede TCMB'nin politika faizinde değişikliğe gitmeyerek doğru bir karar verdiğini belirtti.

Bankanın enflasyondaki düşüşü beklediğini ifade eden Abarca, ekonomi yönetimini enflasyonu kontrol etmeye odaklanması gerektiğini vurguladı. Abarca, enflasyonun kontrol edilmesinin gelecek yıllarda ekonomik büyümeyi daha sürdürülebilir bir hale getirebileceği değerlendirmesinde bulundu.

"TCMB, 3. çeyrekte 100 baz puan indirime gidebilir"

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen de kararın beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğini belirterek, "TCMB, 3. çeyrekte 100 baz puan indirime gidebilir." dedi.

Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey ise TCMB'nin politika faizini yüzde 19'da sabit tutarak sürpriz yapmadığını söyledi. TCMB'nin ifadelerinin şahin tonda olduğuna dikkati çeken Tuvey, ancak politika yapıcıların gelecek aylarda gevşemeye gitmek için açık kapı bıraktığını dile getirdi.

Tuvey, Merkez Bankasının, enflasyon düşmeye başlayınca faizlerde indirime gidebileceğini ifade etti.

TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio, kararın sürpriz olmadığını belirtti.

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