WCI FORUM Türk ve Afrikalı iş insanlarını İstanbul'da buluşturdu
Afrika nüfusunun yüzde 80’inden fazlasını oluşturan 41 Afrika ülkesinden 1.500’e yakın iş insanının katıldığı WCI FORUM, Türk ve Afrikalı iş insanlarını İstanbul'da bir araya getirdi.
İstanbul
Forumun açılışında konuşan Dünya Sektörlerarası İş Birliği Forumu Başkanı ve Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu Utku Bengisu, Afrika ülkeleriyle Türkiye arasındaki ticaret hacminin geldiği 45,5 milyar dolarlık noktayı artırabilmek, ihracat bağlantıları kurmak, Türkiye'nin Afrika'da çok da vakıf olmadığı, yabancı kaldığı pazarlara yabancı kalmamasını sağlamak ve Türk KOBİ'lerinin Afrika farkındalığını arttırmak için organizasyonun açılışını yaptıklarını dile getirdi.
Bengisu, organizasyonda Afrika ülkelerinin 54'ünden de şu anda temsilci olduğunu belirterek, "Afrika'nın en küçük ülkelerinden bile alıcıların Türkiye'ye geldiği yeni bir organizasyon yaşıyoruz. 1.375 tane alıcı şu an için giriş yaptı. Bu gece yarısı Türkiye'de olacak 154 kişilik de yeni bir heyetimiz var. Toplam 1.500 kişiyi aşan, ihracat fırsatları ve iş birliği koşullarını geliştirmek isteyen Afrikalı girişimciler, Türkiye'nin 61 farklı şehrinden buraya gelmiş 400'ün üzerinde KOBİ ile iki gün boyunca ikili görüşmeler yapacak." diye konuştu.
Bu seneki organizasyonun deprem bölgesinden gelen bütün üreticilere ücretsiz açıldığına işaret eden Bengisu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu organizasyon onların tekrar ayağa kalkması ve ihracatını geliştirmesi için ayrı bir önem arz ediyor. Çünkü Afrikalı alıcılarımızı BTB yazılımımızda o bölgelerdeki firmalardan alışveriş yapmaya da motive ettik. Onun için bugün hem bir gururu hem bir mutluluğu beraberinde yaşıyoruz. Türkiye'nin yeni yüzyılında Afrika ile ihracatının 100 milyar dolarları aşacağını umuyorum. Türkiye Cumhuriyeti artık 500 milyar dolar ihracatı konuşsun istiyorum."
Bengisu, Afrika'yı tanımanın ve keşfetmekle ilgili dönemin geçtiğine inandığına dikkati çekerek, "Artık dönem Afrika'yı anlamak ve Afrika'nın geleceğinde Afrika ile ortak olma vakti. Afrika ile stratejik ortaklıklar kurmak vakti." diye konuştu.
Afrika'yı anlamanın önemine değinen Bengisu, "Artık Afrika'ya yardım etmeyin. Afrikalının yardıma ihtiyacı yok. Afrikalının yatırıma ihtiyacı var. Afrika'nın ortaklığa ihtiyacı var." dedi.
"Afrika için bakış açımız, insanlarımızın refahını birlikte arttırmak olacaktır"
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Yetkin de Dünya Sektörlerarası İş Birliği Forumu'nun Afrika ve Türkiye arasındaki ticari ilişkiyi geliştirmede önemli bir rol oynadığını söyledi.
Yetkin, "Bu forumda Afrika nüfusunun yüzde 80'inden fazlasını oluşturan 41 ülkeden 1000'in üzerinde iş insanı bir araya gelerek hepimize yeni iş birliklerinin kapısını açacak. 1,5 milyara yaklaşan nüfusu ile Afrika, yeni pazar arayışı içerisinde olan ülkelerin en stratejik hedeflerinden birisi olarak dikkat çekmektedir." ifadelerini kullandı.
Sahip olduğu doğal kaynaklar, büyüme performansı ve gelişen ekonomik yapısıyla Afrika'nın küresel ekonomiden hak ettiği payı alabilmek adına son yıllarda ciddi atılımlar yaptığını anımsatan Yetkin, "Bu süreçte Türkiye de Afrika ülkeleriyle ilişkilerinde insani diplomasiden yana tavır almış ve Afrika'nın kalkınması için yoğun çaba sarf etmiştir. Afrika için bakış açımız, birlikte kazanmak, birlikte kalkınmak, birlikte büyümek ve insanlarımızın refahını birlikte arttırmak olacaktır." şeklinde konuştu.
"Gerekli olan sermaye birikimini oluşturmalıyız"
WCI FORUM İcra Kurulu Başkanı Abdulkadir Develi ise bankacılık krizleri ile dalgalanan, kripto paraların sürekli olarak değer kaybettiği veya kazandığı, spekülatif atakların yaşandığı bir dünya ekonomisi ile karşı karşıya olduklarını ifade etti.
Develi, şunları kaydetti:
"ABD Merkez Bankası faiz artırdığı zaman sermayenin maliyetinin özellikle gelişmekte olan ekonomiler açısından ne kadar maliyetli olduğunu bizzat tecrübe ediyoruz. Aynı zamanda da reel ticaretin ne kadar önemli olduğunu bu noktada görüyoruz. Gerekli olan sermaye birikimini oluşturmalıyız. Gerekli olan sermaye birikimi özellikle gelişmekte olan ekonomiler için, Afrika için ve bizler için oldukça önemli. Gelişmiş ülkelerin büyüme trendi sabit, fakat sermaye sahibidir. Sermaye sahibi olduklarından dolayı size sermayeyi fiyatlandırabiliyorlar."
"Serbest ticaret bölgeleri ile Afrika, Türk yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyor"
Mali Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Silla Diara Asa, Türkiye ve Mali arasındaki ticaret hacmini güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, Türkiye ve Mali arasındaki dostluğun örnek teşkil ettiğini aktardı.
İki ülke arasında son yıllarda güçlenen bir iş birliği olduğunu belirten Asa, "Ticari iş birliğimiz Osmanlı dönemine kadar gidiyor. İş birliğimizi güçlendirmek için önemli anlaşmalar imzalandı. Türk ekonomisinin Mali’deki aktörlerine teşekkür ediyorum. Özel sektör temsilcileri ilişkilerimizin güçlenmesi adına önemli çaba sarf ediyor. Karşılıklı yatırımlar ilişkileri geliştiriliyor. Serbest ticaret bölgeleri ile Afrika, Türk yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyor." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.