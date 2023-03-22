Dolar
19.04
Euro
20.51
Altın
1,936.41
ETH/USDT
1,794.60
BTC/USDT
28,190.00
BIST 100
4,912.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 artışla 4.931,72 puandan başladı.

Muhammed Said Tanıl  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,09 puan ve yüzde 0,51 değer kazanarak 4.931,72 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,67, holding endeksi yüzde 0,61 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,01'le taş, toprak, en çok gerileyen yüzde 1,09'la spor oldu.

Dün, düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, yüzde 1,38 değer kaydederek 4.906,63 puandan kapandı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak para politikası kararları öncesinde bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Fed'in senenin devamında atacağı adımlara ilişkin piyasa beklentilerinin oldukça dağınık olduğunu dile getiren analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu akşam bankanın yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü vurguladı.

Analistler, bugün Fed'in para politikası kararlarının yanı sıra, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, İngiltere'de enflasyon ve Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.870 ve 4.800 seviyelerinin destek, 5.000 ve 5.100 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AYM, kapatma davasında HDP'nin sözlü savunmanın seçim sonuna bırakılması talebini reddetti
THY'nin yarınki Marsilya seferi grev nedeniyle iptal edildi
Hatay'ın Hassa ilçesinde 191 binanın enkazı kaldırıldı
TCDD, deprem bölgesinin ihtiyaçları için seferlerini sürdürüyor
İstanbul'da firari FETÖ üyelerine yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar Fed'in para politikası kararlarına odaklandı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet