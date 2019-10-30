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Ekonomi

Volkswagen'den 9 ayda 14,8 milyar avro kar

Volkswagen Grubu, yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre özel kalemler hariç karını yüzde 11,2 artışla 14,8 milyar avroya çıkardı.

Bahattin Gönültaş   | 30.10.2019
Volkswagen'den 9 ayda 14,8 milyar avro kar

Berlin

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu, ocak-eylül döneminde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 6,9 artışla 186,6 milyar avro gelir elde ederken, özel kalemler hariç karını yüzde 11,2 yükselişle 14,8 milyar avroya çıkardı.

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, yılın dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, geçen yıl ocak-eylül döneminde 174,6,4 milyar avro gelir elde eden Volkswagen, 2019'un aynı döneminde gelirini yüzde 6,9 artışla 186,6 milyar avroya çıkardı. Volkswagen'in özel kalemler hariç karı da yüzde 11,2 artışla 14,8 milyar avro oldu. Spor otomobillere ve Skoda markasına olan talebin artması ve dizel skandalı için daha az kaynağın ayrılması şirketin bilançosunu olumlu etkiledi.

Küresel otomotiv sektöründeki zor koşullardan dolayı Volkswagen, bütün yıl için araç satış görünümünü düşürdü. Şirket, daha önce bu yıl için araç teslimat sayısında bir miktar artış beklendiğini duyurmuştu. Küresel otomotiv piyasasında görülen beklenenden hızlı yavaşlamayı gerekçe gösteren şirket, bu yıla ilişkin beklentisini, geçen yıla göre değişmeyerek "yatay kalacak" şeklinde güncelledi.

Alman otomotiv üreticisi, dizel skandalı yasal riskleri için geçen yılın 9 ayında 2,4 milyar avro harcama yaptığını ve 2019 yılının aynı döneminde söz konusu rakamın 1,3 milyar avroya gerilediğini bildirdi. Şirketin üçüncü çeyrek satış geliri 61,4 milyar avroya ulaşırken, karı da piyasa beklentilerinin üstünde kalarak 4,82 milyar avro oldu.

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