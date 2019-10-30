Euro
6.39
Dolar
5.75
BIST 100
99,252.96
Altın
1,491.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor Sağlık Bakanı Koca, HIMSS'19 EURASIA açılış törenine katılıyor
logo
Ekonomi

'Havalar sıcak giderse hamsi erken terk edecek'

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Malkoç, "Şu an bizim sahillerimiz 20-22 derece. Havalar böyle giderse hamsi bizi çok erken terk edecek." dedi.

Fatih Mehmet Kürkçü   | 30.10.2019
'Havalar sıcak giderse hamsi erken terk edecek'

Samsun

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, Karadeniz sahillerinde deniz suyu sıcaklığının 20-22 derece olduğunu, hamsinin ise 35 mil açıkta deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğu yerlere geldiğini belirterek, "Hamsi 40-50 mil açıktan gidiyor. Bu, hamsinin göçünü erken tamamlayacağı anlamına geliyor. Havalar böyle giderse hamsi bizi çok erken terk edecek." dedi.

Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olduğunu ifade etti.

Deniz suyu sıcaklıkları nedeniyle balıkların beklenenin dışında hareket ettiğini söyleyen Malkoç, "Sıcak olan denizde balıklar çok hızlı gidiyor, göçünü erken tamamlıyor. Balıklar yağsız oluyor. Deniz suyu sıcak olduğu zaman balıkların boyu kısa olur. Balıklar sürekli yol katediyor. Bu da onların yağ tutmamasına ve ufak kalmalarına neden oluyor." diye konuştu.

Hamsinin de soğuk suda yağlandığını ve lezzetli olduğunu anlatan Malkoç, deniz suyu sıcaklığı düşmezse hamsinin Türk sularından uzaklaşacağını ifade etti.

Malkoç, denizlerdeki dengenin değiştiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hamsi bu sene çok erken başladı. Deniz dengesi değişti, çok sıcak. Hamsi sahile inmiyor. 18 derece su sıcaklığına denizlerin inmesi lazım. Şu an bizim sahillerimiz 20-22 derece. Hamsi şu an 18 derecede 35 mil açığa kadar geliyor. Hamsi 40-50 mil açıktan gidiyor. Bu, hamsinin göçünü erken tamamlayacağı anlamına geliyor. Havalar böyle giderse hamsi bizi çok erken terk edecek. Şimdi bir kar yağsa bu balık kalır Karadeniz'de."

Tezgahlarda balık bolluğu yaşandığına da işaret eden Malkoç, "Hamsi tezgahlarda bolca var. 14 kiloluk hamsinin kasası 40 ile 100 lira arası, kilosu ise 4 ile 10 lira arası. İstavrit de öyle. Kasası 40 ile 100 lira arası. Mezgit var. Palamut hariç bütün balıklar var ancak halen deniz suyu çok sıcak." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ABD Kongresinin kimyasını bozdu
İngiltere'de erken seçim yeni krizlere gebe
Beklentiler ve gerçekler arasında Trump yönetiminin Afrika politikası
Barış Pınarı Avrupa’nın 'ikiyüzlülüğünü' ifşa etti
Suudi Arabistan Hamas üzerindeki baskıyı artırıyor

Benzer haberler

'Havalar sıcak giderse hamsi erken terk edecek'

'Havalar sıcak giderse hamsi erken terk edecek'

Kara yolunda dalgalanan dev Türk bayrağı

Milli Mücadele dönemi yeniden opera sahnesine taşınıyor

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 'mavi kuyruklu bülbül' görüldü

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 'mavi kuyruklu bülbül' görüldü
'Karadeniz hamsi kaynıyor'

'Karadeniz hamsi kaynıyor'
Kuş cenneti Akkaya Barajı eski günlerine kavuşacak

Kuş cenneti Akkaya Barajı eski günlerine kavuşacak