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Ekonomi

Deutsche Bank'tan üçüncü çeyrekte 832 milyon avro zarar

Deutsche Bank'ın üçüncü çeyrek zararı, yeniden yapılanma ve bazı birimlerde gelirlerin düşmesinin etkisiyle 832 milyon avro olarak gerçekleşti.

Bahattin Gönültaş   | 30.10.2019
Deutsche Bank'tan üçüncü çeyrekte 832 milyon avro zarar

Berlin

Merkezi Frankfurt'ta bulunan Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, yeniden yapılandırma maliyetinin etkili olması ve tahvil biriminin gelirlerinin düşmesinin etkisiyle bu yılın üçüncü çeyreğinde 832 milyon avroluk zarar açıkladı.

Deutsche Bank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, bu yılın üçüncü çeyreğinde piyasalardaki yaklaşık 778 milyon avroluk beklentiye karşın 832 milyon avro zarar etti.

Temmuz-eylül dönemine ait zararda, yeniden yapılanma maliyeti ve tahvil biriminde gelirlerin yüzde 13’lük düşüşü etkili oldu.

2018 yılının üçüncü çeyreğinde 229 milyon avro kar açıklayan Deutsche Bank'ın, 2019'un ilk çeyreğindeki net karı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artarak 201 milyon avro olarak gerçekleşmişti. Fakat banka yılın ikinci çeyreğinde piyasalardaki yaklaşık 1,8 milyar avroluk beklentiye karşın 3,15 milyar avro zarar açıklamıştı.

Nisan-haziran döneminde ortaya çıkan zararda, 3,4 milyar avro tutarındaki yeniden yapılanma maliyeti etkili olmuştu.

Deutsche Bank Grubu'nun bu yılın üçüncü çeyreğindeki net geliri ise 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 15 düşerek 5,3 milyar avro oldu.

Beklenti net gelirin 5,6 milyar avro olması yönündeydi. Banka, gelirdeki düşüşüne sebep olarak bankanın hisse senedi piyasasından çıkma kararını gösterdi.

1870’te kurulan Deutsche Bank, 8 Temmuz'da kapsamlı yeniden yapılandırmaya giderek 2022'ye kadar 18 bin çalışanının işten çıkarılacağını duyurmuştu.

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