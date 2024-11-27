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Ekonomi

Volkswagen, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki fabrikasını sattı

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen’in insan hakları ihlali iddiaları nedeniyle baskı altında kalmasının ardından Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki fabrikasını sattığı bildirildi.

Bahattin Gönültaş  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
Volkswagen, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki fabrikasını sattı

Berlin

Volkswagen açıklamasında, şirketin Çinli ortağı SAIC’nin eyaletteki fabrika ve test pistlerinin devlete ait Shanghai Lingang Development Group'un bir iştiraki olan Shanghai Motor Vehicle Inspection Certification'a (SMVIC) satma konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Anlaşmanın finansal detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, fabrikanın tüm çalışanlarının SMVIC tarafından devralınacağı belirtildi.

Satış kararının, Volkswagen'in yoğun rekabet ve durgun talep nedeniyle Çin'de düşen satışlarını artırmak için mücadele ettiği bir dönemde gelmesi dikkati çekti.

Çin, Volkswagen'in en büyük satış pazarı olurken, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin sıklıkla insan hakları ihlalleriyle gündeme gelmesi nedeniyle Alman şirketin buradaki fabrikasının operasyonlarına devam etmesi eleştiriliyordu.

Volkswagen ise fabrikanın insanların durumunu iyileştirmeye yardımcı olduğunu savunarak defalarca operasyonlarını sonlandırmayı reddetmişti. Fakat Şubat 2024’de Alman Handelsblatt gazetesi, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Turpan şehrinde bir test pistinin inşası sırasında Uygurların zorla çalıştırıldığını iddia etmişti.

Öte yandan, Volkswagen’in Çinli ortağı SAIC ile olan işbirliğini 2040’e kadar uzattığı duyuruldu. Ortak girişim kapsamında ortaklar 2030’e kadar 8 elektrikli ve hibrid araç da dahil olmak üzere toplam 18 yeni modeli pazara sunmayı planlıyor. Yeni modellerin 15'i sadece Çin pazarı için geliştirilecek.

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