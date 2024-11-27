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Ekonomi

İstanbul'dan Sidney ve Santiago uçuşları başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yollarının (THY) Avustralya ve Şili'ye yeni seferler başlatacağını belirterek, her iki destinasyonda da haftada 4 gün uçuş planlandığını bildirdi.

Mustafa Çalkaya  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
İstanbul'dan Sidney ve Santiago uçuşları başlıyor

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, THY'nin Avustralya'nın Sidney şehrine seferlere başlama talebi doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından birçok ülkeyle ara nokta belirleme konusunda görüşme gerçekleştirildiğini ifade etti.

Malezya ile anlaşmaya vardıklarını vurgulayan Uraloğlu, "Yarın itibarıyla Kuala Lumpur duraklamalı olarak THY'nin İstanbul-Sidney seferleri başlayacak. THY, bu yıl başlattığı Melbourne seferlerinden sonra Sidney'e de uçmaya başlayarak Avustralya'da ikinci bir destinasyona daha hizmet vermeye başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Haftada 4 gün uçuş planlandı

Uraloğlu, söz konusu uçuşlarda uçağın ilk olarak Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur Havalimanı'nda duraklayacağını ve yakıt ikmali yapacağını aktararak, "Uçaklar burada geçireceği 70 dakikanın ardından Sidney seferine devam edecek. Uçuşlar İstanbul Havalimanı'ndan pazartesi, çarşamba, perşembe ve cumartesi gerçekleştirilecek. İlk uçak İstanbul Havalimanı'ndan saat 13.15'te havalanacak ve ertesi gün saat 16.30'da Sidney Kingsford Smith Havalimanı'na inecek. Sidney'den kalkış yapacak uçak ise 20.40'ta havalanacak ve ertesi gün saat 10.15'te İstanbul Havalimanı'na inecek." ifadelerini kullandı.

"THY ilk defa Şili'ye uçuş gerçekleştirecek"

Uraloğlu, 18 Aralık 2024 itibarıyla THY'nin, İstanbul-Santiago hattında haftada 4 sefer düzenlemeye başlayacağı bilgisini de vererek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin bayrak taşıyıcısı THY, İstanbul'dan Şili'ye gerçekleştireceği uçuşlarda önce Brezilya'nın Sao Paulo şehrine, buradan da Şili'nin başkenti Santiago'ya vararak uçuşunu tamamlayacak. Böylece, THY ilk defa Şili'ye uçuş gerçekleştirmiş olacak. Uçuşlar İstanbul'dan pazartesi, çarşamba, perşembe ve cumartesi günleri yapılacak. Sao Paulo duraklamalı uçaklar İstanbul'dan saat 20.35'te kalkacak ve 09.45'te Santiago'da olacak. Dönüş uçuşlarında da saat 11.40'ta Santiago'dan havalanacak uçak 11.20'de İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak. Sidney ile 348 noktaya ulaşan uçuş ağımız, Santiago uçuşlarının da başlamasıyla 349'a çıkacak."

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