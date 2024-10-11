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Ekonomi

Volkswagen Grubu'nun satışları üçüncü çeyrekte yüzde 7,1 geriledi

Çin'deki ekonomik zayıflık Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'nun satışlarını olumsuz etkiledi.

Bahattin Gönültaş  | 11.10.2024 - Güncelleme : 11.10.2024
Volkswagen Grubu'nun satışları üçüncü çeyrekte yüzde 7,1 geriledi

Berlin

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, yılın üçüncü çeyreğine ve ocak-eylül dönemine ilişkin araç teslimat rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Volkswagen Grubu’nun araç satışları temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 düşerek 2 milyon 343 bin 300’e geriledi.

Söz konusu dönemde grubun ana markası Volkswagen'in araç satışları yüzde 6,6 düşerek 1 milyon 176 bin 400 oldu.

Alman üreticinin üçüncü çeyrekte elektrikli araç satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 düşerek 189 bin 400’e indi.

Wolfsburg merkezli şirketin en büyük satış pazarı olan Çin'deki araç teslimatlarının yüzde 15 düşerek 711 milyon 500 inmesi dikkati çekti.

9 ayda satışlar geriledi

Volkswagen Grubu’nun ocak-eylül döneminde araç teslimatları ise bir yıl öncesine göre yüzde 2,8 düşerek 6 milyon 524 bin 300’e geriledi.

Aynı dönemde elektrikli araç satışları ise yüzde 4,7 azalarak 506 bin 500’e indi.

Öte yandan, 2020'de Türkiye'de fabrika yatırımından vazgeçen Volkswagen'in tasarruf ve maliyet azaltma önlemleri kapsamında tarihinde ilk kez Almanya'daki fabrikalarını kapatmayı değerlendirmesi ve 30 yıllık istihdam koruma anlaşmasını erken sonlandırması Alman otomotiv sektöründe "deprem" etkisi de oluşturmuştu.

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