Euro
7.68
Dolar
6.79
BIST 100
110,731.20
Altın
1,692.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Ekonomi

Ünye Port'un proje ihalesi yapıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ünye Konteyner Limanı'nın (Ünye Port) hizmete girmesiyle Türkiye'yi liman konusunda tüm Karadeniz'de lider hale getireceklerini bildirdi.

Hayati Akçay   | 08.06.2020
Ünye Port'un proje ihalesi yapıldı

Ordu

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ünye Port Projesi ile Karadeniz'e sınırı olan 6 ülkedeki limanlardan daha büyük olacak konteyner limanının Ordu'da kurulacağı belirtildi.

Ünye Port Projesi için 2016 yılında fizibilite raporu hazırlandığı kaydedilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Rapor sonrası ortaya çıkan veriler, Karadeniz'deki bütün limanlar içindeki en uygun yer, mevcut Ünye Limanı'nın bulunduğu alan olarak belirlendi. Hazırlanan proje ile bölgenin yanı sıra Karadeniz'de en büyük liman olacak konteyner limanı, Ordu Büyükşehir Belediyesinin iddialı projeleri arasında yer alıyor."

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ünye Port'un proje ihalesinin yapıldığını ifade etti.

Tüm Karadeniz Bölgesi'ni etkileyecek ve Türk cumhuriyetlerine hizmet verecek konteyner limanının Ünye, Ordu ve Türkiye'nin prestij projelerinden biri olacağını vurgulayan Güler, Ünye Konteyner Limanı'nın hizmete girmesiyle Türkiye'yi liman konusunda tüm Karadeniz'de lider hale getireceklerini belirtti.

Güler, Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun tamamlanmasıyla liman projesinin daha stratejik bir yapıya dönüşeceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Karadeniz-Akdeniz Yolu'ndan 40 il faydalanacak. Karadeniz-Akdeniz yolu ve kuracağımız konteyner limanı ile Türkiye alternatif pazarlara açılacak. Karadeniz'deki kıyıdaş ülkelerin bütün yükleri, malları Karadeniz'i ve Ege'yi dolaşmadan direkt Akdeniz'e inecek. Aynı zamanda Akdeniz'e kıyıdaş ülkelerin malları da Mersin'den veya İskenderun'dan direkt Karadeniz'e Ünye'den çıkacak."

Ünye'de kurulacak konteyner limanıyla Rusya ve Ukrayna, Türk cumhuriyetlerine ihracatın daha büyük ivme kazanacağını vurgulayan Güler, Ordu'nun, Karadeniz'in en büyük konteyner limanı ile yüzlerce kişiye istihdam sağlayacağını ifade etti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 746'ya yükseldi
Danimarka’da 50 kişi bir araya gelebilecek
Kovid-19'un laboratuvarda üretildiğine dair yeni iddia
Afganistan'da Kovid-19 vakası sayısı 20 bin 917'ye yükseldi
Vuhan'daki hastanelerde 2019 sonbaharında araç trafiğinin yoğunlaştığı ortaya çıktı

Benzer haberler

Ünye Port'un proje ihalesi yapıldı

Ünye Port'un proje ihalesi yapıldı

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle istihdam geriledi

Almanya'da istihdam 10 yıldır ilk kez düştü

Kovid-19 nedeniyle İngiltere'de toplam iş gücünün yaklaşık 4'te biri izne çıkarıldı

Kovid-19 nedeniyle İngiltere'de toplam iş gücünün yaklaşık 4'te biri izne çıkarıldı
Üç belediye 98 zabıta memuru alacak

Üç belediye 98 zabıta memuru alacak