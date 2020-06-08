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Ekonomi

Rusya Enerji Bakanı Novak: OPEC kesintisinin uzatılmasını değerlendirmek için henüz erken

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) nezdinde varılan petrol üretim anlaşmasındaki üst seviye kesintileri ağustos ayına uzatmayı değerlendirmek için henüz erken olduğunu belirtti.

Emre Gürkan Abay   | 08.06.2020
Rusya Enerji Bakanı Novak: OPEC kesintisinin uzatılmasını değerlendirmek için henüz erken Fotoğraf: Sefa Karacan - Anadolu Ajansı

Moskova

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, OPEC'in video konferans aracılığıyla düzenlediği basın toplantısında, OPEC ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin 9,7 milyon varillik petrol kesintisi anlaşmasını temmuz sonuna kadar uzatma kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

6 Haziran'da alınan uzatma kararı öncesinde piyasa şartlarını derinlemesine analiz ettiklerine dikkati çeken Novak, "Hava ve kara yolu taşımacılığında talebin toparlanmasını yakından takip ediyoruz. Anlaşmadaki üst seviye kesintilerin ağustos ayına uzatılmasına dair değerlendirme yapmak için henüz erken." dedi.

Anlaşmanın ağustosa uzatılması için bazı kilit unsurlar bulunduğuna değinen Novak, "Yürürlükteki üretim kısıntısı anlaşmasına tarafların uyması önemli. Bunun dışında, petrol tüketimi garanti olan sektörlerin taleplerinde toparlanma çok önemli. Rezervler de son aylarda oldukça artmış durumda." diye konuştu.

Rusya'nın piyasa şartlarını bozarak, ülkelerin ekonomilerini hedef almadığını savunan Novak, "Rusya'nın bazı ülkelerdeki üretimi düşürmeye yönelik bu tür bir hedefi olmadı. Şu anda ana hedef, arz ve talepte denge sağlamak." ifadelerini kullandı.

OPEC ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkeler, nisan ayında alınan günlük 9,7 milyon varillik petrol kesintisi anlaşmasını temmuz ayının sonuna kadar uzatma kararı almıştı.

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