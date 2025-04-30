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Ekonomi

Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi 8-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek

Karadeniz ve çevresindeki bölgelerin stratejik, ekonomik, çevresel ve kültürel dinamiklerini ele almayı hedefleyen 8'inci Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi, Marmara Üniversitesi tarafından 8-9 Mayıs'ta düzenlenecek.

Yunus Türk  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi 8-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek

İstanbul

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Maltepe Yerleşkesi'nde bulunan Siyasal Bilgiler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenecek olan programda 8 Mayıs Perşembe günü yüz yüze oturumlar, 9 Mayıs Perşembe günü ise online oturumlar yapılacak.

Genel teması "Çatışma Çözümleri, Sürdürülebilirlik ve Kalkınma" olan Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi, Karadeniz ve çevresindeki bölgelerin stratejik, ekonomik, çevresel ve kültürel dinamiklerini ele almayı amaçlıyor.​

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Kongre, Karadeniz Bölgesinin jeopolitik önemi, enerji güvenliği, çevresel sürdürülebilirlik, ekonomik iş birliği ve kültürel etkileşim gibi konuları uluslararası bir platformda tartışmaya açmayı hedefliyor.

Etkinlikte, akademisyenler, politika yapıcılar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin bir araya gelerek bölgenin geleceğine dair stratejiler geliştirmesi öngörülüyor.

Etkinliğe katılım için başvurular kongrenin resmi web sitesi üzerinden alınıyor. Detaylı bilgi ve kayıt için "blueblacksea2025-kongre.marmara.edu.tr" adresi ziyaret edilebilir.

Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi Genel Koordinatörü Prof. Dr. Alaeddin Yalçınkaya, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, katılımcıların çatışma çözümü, çevrenin korunması, ekonomik, sosyal ve siyasi iş birliği gibi konularda katkılarını paylaşacaklarını belirtti.

Yalçınkaya, bildiri metinlerinde yer alması beklenen konuları şöyle sıraladı:

"Karadeniz'e kıyıdaş ülkeler ve bölge hinterlandının siyasi tarihi, bölge ülkeleri arasında ve AB ile ekonomik entegrasyon, bölgede çatışma çözümleri, diplomasi, barış ve güvenliğin tesisi, NATO'nun genişlemesi ve Çin'in Kuşak-Yol Projesi, bölgesel ve küresel bağlamda politik ekonomi ve uluslararası siyaset, ekonomik işbirliği, lojistik ağları ve ticaret koridorları, Karadeniz ve hinterlandında sürdürülebilir büyüme ve kalkınma, konvansiyonel ve yenilenebilir enerjide arz ve talep güvenliği, yatırımlar ve boru hatları, doğal kaynaklar, çevrenin korunması, deniz kirliliği ve uluslararası çevre hukuku, tarım, hayvancılık ve balıkçılık sorunları konusunda iş birliğinin geliştirilmesi, bölgesel ve küresel gelişmeler sonucunda artan göç, işsizlik ve siyasal istikrarsızlık, Karadeniz bölgesinde insan hakları ve uluslararası hukuk, bölge ülkeleri arasında kültürel etkileşim."

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