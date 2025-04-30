Turkcell destekli LinkedIn Connect İstanbul iş dünyasını bir araya getirdi
Turkcell iş birliğiyle LinkedIn tarafından "Yapay Zeka Çağında İnsanın Gerçek Gücünü Keşfetmek" temasıyla düzenlenen LinkedIn Connect İstanbul, Türk iş dünyasının önde gelen isimleri ve uluslararası uzmanların katılımıyla gerçekleştirildi.
İstanbul
Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen etkinlikte, yapay zeka çağında iş dünyasının dönüşümü, liderlik anlayışı, yetenek yönetimi ve insan odaklı becerilerin önemi ele alındı.
Etkinliğe, Togg Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, NTT DATA Orta Doğu, Türkiye ve Afrika İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bahri Danış ve LinkedIn Global Elçisi Sankar Venkatraman gibi isimler konuşmacı olarak katıldı.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, dünyanın sadece teknolojik değil aynı zamanda ekonomik ve sosyolojik bir dönüşümden geçtiğini belirtti.
Yapay zekayı sadece "bir teknoloji değil, bir çağın adı" olarak tanımlayan Koç, "Herkesin, her şeyin, her an ve her yerde birbiriyle bağlantılı olacağı bir çağın ön gösterimindeyiz. Dolayısıyla yarının sorularına dünün yöntem ve önermeleriyle yanıt bulmak mümkün değil. Fakat bu değişim atmosferinde, temelde değişmeyen bir unsur var; insan. Yapay zeka, insanlığın elini güçlendiren bir araç olabilir ama o aracı anlamlı ve doğru şekilde kullanan, yön veren bizleriz. Bugünün en büyük ihtiyacı, insanı daha derinden anlamak. İnsanın gerçek gücünü keşfetmenin yolu, önce insanı keşfetmekten geçiyor." değerlendirmelerinde bulundu.
Koç, birbirine "akılla" bağlanan sistemlerin tüm iş yapış şekillerini yeniden tanımladığını ve yeni iş kollarının ortaya çıkmasına yol açtığını kaydederek, "Sanal gerçeklik tasarımcılığı, yapay zeka ve makine öğrenimi mühendisliği gibi meslekler öne çıkarken, gelecekte çocuklarımızın meslekleri belki de henüz keşfedilmedi." ifadelerini kullandı.
"Yapay zekanın insan odaklı becerilere öncelik verilerek etkin şekilde kullanılması çok önemli"
LinkedIn Global Elçisi Sankar Venkatraman da iş gücü dönüşümüne dair trendleri, yapay zekanın insan kaynakları üzerindeki etkilerini ve geleceğin liderlik yaklaşımlarını ele alan sunumunda, yapay zekanın, çalışma şeklini dönüştürdüğünü ve küresel iş gücünü yeniden şekillendirdiğini anlattı.
Yapay zeka çağında, insan yeteneğinin hala en önemli ayırt edici unsur olmaya devam ettiğinin altını çizen Venkatraman, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Yapay zeka, insan potansiyelinin yerini alan değil onu geliştiren ve destekleyen güçlü bir araç olarak görülmeli. Yeni dönemde işletmelerin başarısı yalnızca teknolojileriyle değil, geliştirdikleri yeteneklerle şekillenecek. Bu potansiyeli tam anlamıyla ortaya çıkarmak için, yapay zekanın insan odaklı becerilere öncelik verilerek etkin şekilde kullanılması çok önemli."
"Togg olarak 60 yıllık bir hayali hayata geçiriyoruz"
Etkinliğin CEO Paneli'nde ise Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş da Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, NTT DATA Orta Doğu, Türkiye ve Afrika İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bahri Danış, dönüşen yetenek dünyasına dair deneyimlerini ve kurumlarının stratejilerini paylaştı.
Karakaş, otomobillerin dört tekerlek üstünde giden birer yazılım haline gelmeye başladığını aktararak, şu bilgileri paylaştı:
"Biz de Togg olarak 60 yıllık bir hayali hayata geçiriyoruz. Bununla da kalmıyor o hayalin bir parçası oluyoruz. Bugün bizim akıllı cihazımıza oturduğunuzda yapay zekanın geliştirdiği müzikten tutun, yolculuğunuzun bir dijital sanat eserine dönüştürmesine ya da görme engelli bir misafiriniz varsa ona etrafı anlatabilecek bir algoritma zincirine kadar, şu an aktif şekilde kullanılıyor. Yapay zekanın bana göre en önemli yönlerinden biri, teknolojinin demokratikleşmesi, eşitleyici etkisidir. Her boyutta bize kolaylıklar sunuyor, fayda sağlayacak imkanları gösteriyor."
"Yapay zekayı bir altyapı teknolojisi olarak görüyoruz"
Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin ise mali yıl içinde yapay zekaya toplam 82 milyar dolar yatırım yaptıklarının bilgisini verdi.
Özbilgin, yapay zeka teknolojisine haftada yaklaşık bir buçuk milyar dolar yatırım yaptıklarına değinerek, şunları kaydetti:
"Bunun da en büyük sebebi aslında yapay zekayı bir ürün olarak değil aslında bir platform, bir altyapı teknolojisi olarak görüyoruz. Nasıl ki elektriğin icadıyla birlikte dünyada inanılmaz değişiklikler, inanılmaz kırılımlar olduysa, yapay zekanın da buna çok benzer bir süreçten geçeceğini düşünüyoruz. Yapay zeka teknolojisinin hem platform hem ürün olarak Türkiye'nin gayri safi milli hasılasına, 2030'a kadar yüzde 14'lük bir katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz."
Şirketlerin yüzde 36'sı çalışanların kariyer gelişimini destekliyor
LinkedIn'in Türkiye ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesine dair verilerine göre, yapay zeka kullanımı, büyük veri analizi, teknolojik okuryazarlık ve siber güvenlik uzmanlığı en çok talep gören beceriler arasında yer aldı. Aynı zamanda iletişim, kişilerarası etkileşim ve duygusal zeka gibi insan odaklı yetkinlikler de önemini korumaya devam etti.
LinkedIn'in "İşe Alımın Geleceği 2025" raporuna göre, şirketlerin yüzde 37’si üretken yapay zeka araçlarını işe alım süreçlerine entegre etmiş ya da test etmeye başlamış durumda. Yapay zeka, adayların yetkinliklerine odaklanan yeni nesil değerlendirme yöntemlerini desteklerken, işe alım ekiplerinin iş yükünü azaltarak verimliliği artırıyor.
İşyeri Öğrenme Raporu'na göre ise şirketlerin yalnızca yüzde 36’sı çalışanlarının kariyer gelişimini önceleyen programlara sahip. Bu şirketlerin çalışan bağlılığı ve performans açısından daha başarılı sonuçlar elde ettiği görülüyor.