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Ekonomi

Ukrayna'dan tarım ürünleri ithalatında belge kolaylığı

Ukrayna'dan yüklenen tarımsal ürünlerin ithalatında veya transit ticaretinde zorunlu resmi sertifika ve belgeler resmi kontrollerde aranmayacak.

Merve Özlem Çakır   | 03.03.2022
Ukrayna'dan tarım ürünleri ithalatında belge kolaylığı

Ankara

Kararla, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan dolayı Ukrayna'da yaşanan gelişmeler nedeniyle tarımsal ürün ithalatına ilişkin düzenlemeye gidildi.

Buna göre, Türkiye'de gıda arz güvenliğinin sağlanması ve gıda ürünlerine erişimde sorun yaşanmaması amacıyla Ukrayna'dan yüklenen tarımsal ürünlerin ithalatında veya transit ticaretinde, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığına sunulması zorunlu olan resmi sertifika ve belgeler, söz konusu ülke yetkili otoriteleri tarafından yeniden düzenlenmeye başlanıncaya kadar resmi kontrollerde aranmayacak.

Resmi kontroller, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından risk esaslı analiz sıklığına göre yürütülecek.

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