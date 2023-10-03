Dolar
27.50
Euro
28.89
Altın
1,827.87
ETH/USDT
1,666.60
BTC/USDT
27,585.00
BIST 100
8,536.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşuyor Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor
logo
Ekonomi

Ücretsiz doğal gaz için devlet nisan-temmuz döneminde 2,47 milyar lira ödedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, ücretsiz doğal gaz uygulaması kapsamında, Bakanlığın bütçesinden 24 Nisan 2023 tarihinden Temmuz dönemi sonuna kadar 2 milyar 470 milyon 636 bin 833 lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Seval Ocak  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
Ücretsiz doğal gaz için devlet nisan-temmuz döneminde 2,47 milyar lira ödedi

TBMM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş'in ücretsiz doğal gaz uygulamasının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine etkilerine ilişkin yazılı soru önergesini cevapladı.

Alparslan Bayraktar, Doğal Gaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, konut, ibadethane ve cem evi abonelerinin 24 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedellerinin tamamı ile 1 Mayıs 2024'e kadar tahakkuk edecek sonraki faturalarda 25 standart metreküpe kadar olan doğal gaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedellerinin Bakanlığının bütçesinden karşılanacağını hatırlattı.

Bayraktar, konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 6974 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında tahakkuk ettirilecek ilk faturadaki doğal gaz tüketimlerinin 30 günlük kısmına tekabül eden sistem kullanım bedellerinin de Bakanlığının bütçesinden ödeneceğini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, cevabında şunları kaydetti:

"24 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar olan ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedelleri için 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığımıza ayrılan bütçeye 1 milyar 812 milyon lira ek ödenek tahsis edilmiş olup bu ödenekten 1 milyar 811 milyon 722 bin 315,34 lira ödeme yapılmıştır. 7457 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İle Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da 'Ücretsiz Doğal Gaz Verilmesine İlişkin Giderler' için açılan tertibe toplam 6 milyar 100 milyon lira ödenek ayrılmıştır. Uygulamanın 2024 yılına sarkan dilimi için yapılacak ödemeler ise 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilecek ödenekten gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte 25 metreküpe kadar olan doğal gaz tüketimine karşılık gelen sistem kullanım bedellerine ilişkin Haziran ve Temmuz dönemi tutarları toplam 658 milyon 914 bin 518,50 liradır."

Buna göre, Bakanlığın bütçesinden ücretsiz doğal gaz için nisan-temmuz döneminde 2,47 milyar lira ödendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 5 kişi yakalandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit polis memuru Ertuğrul Kırık için taziye mesajı
FETÖ'ye yönelik iki ayrı soruşturmada 9 kişi yakalandı
Gaziantep'te sağanak etkili oluyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 sözleşmeli sanatçı alacak

Benzer haberler

Ücretsiz doğal gaz için devlet nisan-temmuz döneminde 2,47 milyar lira ödedi

Ücretsiz doğal gaz için devlet nisan-temmuz döneminde 2,47 milyar lira ödedi

ABD Senatosu hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı

Ekonomi yönetimini ekimde ve yılın son çeyreğinde yoğun bir ajanda bekliyor

TEİAŞ ile AzerEnerji elektrik ticareti altyapısının oluşturulması için anlaşma imzalayacak

TEİAŞ ile AzerEnerji elektrik ticareti altyapısının oluşturulması için anlaşma imzalayacak
Rusya savunma harcamalarını artırmayı planlıyor

Rusya savunma harcamalarını artırmayı planlıyor
Bakan Bayraktar, Rolls-Royce Group ile nükleer alanında küçük modüler reaktörlerde işbirliğini görüştüklerini bildirdi

Bakan Bayraktar, Rolls-Royce Group ile nükleer alanında küçük modüler reaktörlerde işbirliğini görüştüklerini bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet