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Ekonomi

Üçlü Danışma Kurulu 5 yıl aradan sonra toplanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma hayatının önemli sosyal diyalog mekanizmalarından olan Üçlü Danışma Kurulu'nu toplamak için harekete geçti.

Özcan Yıldırım  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
Üçlü Danışma Kurulu 5 yıl aradan sonra toplanacak

Ankara

Son olarak 15 Ekim 2018'de dönemin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yapılan Üçlü Danışma Kurulu'nun yeniden toplanması için çalışmalar başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve ilgili kurumlara gönderdiği yazıyla toplantıda ele alınması istenen konuların 2 Ekim'e kadar Bakanlığa bildirilmesi talebinde bulundu.

Önceki toplantılardan farklı olarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) yazı gönderilmezken, görüşü istenenler arasına Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK eklendi.

Bakanlığın, işçi, işveren ve memur konfederasyonlarından gelen konu başlıklarını değerlendirip, yıl bitmeden Kurulu toplaması bekleniyor.

Sendikalaşmanın önündeki engeller konuşulmuştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 5 yıl önce yapılan toplantıya, Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve çeşitli sendikaların temsilcileri katılmıştı.

Bu toplantıda, asgari ücrete enflasyon zammı, KİT'lerdeki taşeronlar işçilere kadro, sendikal örgütlülüğün önündeki engeller ve kıdem tazminatı başlıkları ele alınmıştı.

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