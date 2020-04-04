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Türkiye

Türk-İş Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon lira bağışladı

Türk-İş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon lira bağışladı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 04.04.2020
Türk-İş Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon lira bağışladı

Ankara

Türk-İş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon lira bağışladı.

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