Dolar
28.41
Euro
30.42
Altın
2,000.85
ETH/USDT
1,798.80
BTC/USDT
34,452.00
BIST 100
7,651.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız Lübnan’ın İsrail sınırında Hizbullah ile İsrail ordusu arasında karşılıklı saldırılar aralıklarla devam ediyor Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Konya’da İş Yurtları Hakimevi’nin açılış töreninde konuşuyor
logo
Ekonomi

Türkşeker'e 115 sürekli işçi alınacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 115 sürekli işçi alımı gerçekleştireceklerini bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
Türkşeker'e 115 sürekli işçi alınacak

Ankara

Yumaklı, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, sürekli işçi alımına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, "Türkşeker bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 115 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğiz. Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımız köklü kuruluşumuzun gücüne güç katacak. Hayırlı, uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Başvurular 6-10 Kasım'da

Bakanlıktan yapılan açıklamada da işçi alımına ilişkin detaylar paylaşıldı.

Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkşeker AŞ fabrikalarında İş Kanunu kapsamında istihdam edilecek sürekli işçi alımına ilişkin aranacak şartların, 6 Kasım'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinde yayımlanacağı bildirildi.

Başvuruların da İŞKUR'un internet sitesinden 6-10 Kasım'da alınacağı bilgisi verilen açıklamada, sürekli işçilerin dağılımı şöyle sıralandı:

"22 mekaniker buhar kazanları teknisyeni, 19'ar makine teknisyeni ve metal teknolojisi teknisyeni, 18 elektrik teknisyeni, 14 makine bakım onarım teknisyeni, 4'er montaj-kaynak, torna freze ve CNC işçisi, 3'er endüstriyel otomasyon teknisyeni, döküm teknisyeni, atölye işçisi, 2'şer kalite kontrol işçisi ve vinç operatörü, birer talaşlı imalat teknikeri, talaşlı imalat teknisyeni olmak üzere toplam 115."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye'ye aşkla hizmet etmeye, mazlum coğrafyaların da sesi olmaya devam edeceğiz
Hatay'da ağır hasarlı 5 bina kontrollü yıkıldı
Antalya'nın Serik ilçesinde dolu seralara ve ürünlere zarar verdi
İHH'nın "Filistin İçin Özgürlük Konvoyu" İncirlik Üssü'ne gitmek için İstanbul'dan yola çıktı
Yargıtay'ın bozma kararının ardından "25 Aralık kumpas" davası yeniden görülüyor

Benzer haberler

Türkşeker'e 115 sürekli işçi alınacak

Türkşeker'e 115 sürekli işçi alınacak

11 Kasım'da 5 milyon 2023 fidan toprakla buluşturulacak

Şeker üretimi ülke ihtiyacını karşılayacak seviyede

Denetimlerde ele geçirilen su ürünleri yardım kuruluşlarına bağışlanıyor

Denetimlerde ele geçirilen su ürünleri yardım kuruluşlarına bağışlanıyor
Bakan Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 1 milyon 16 bin 980 gıda denetimi gerçekleştirdik

Bakan Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 1 milyon 16 bin 980 gıda denetimi gerçekleştirdik
Tarımsal desteklemeler kapsamında 75,9 milyon lira bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak

Tarımsal desteklemeler kapsamında 75,9 milyon lira bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet