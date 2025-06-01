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Ekonomi

Türksat'tan yeni evlenenlere ücretsiz internet hizmeti

Türksat AŞ, "Aile Yılı" kapsamında, yeni evlenenlere 50 Mbps sınırsız internet hizmetini ilk 3 ay boyunca ücretsiz sunacak.

Zeynep Duyar  | 01.06.2025 - Güncelleme : 01.06.2025
Türksat'tan yeni evlenenlere ücretsiz internet hizmeti

Ankara

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Aile Yılı" kapsamında evliliğe adım atan genç çiftlere yönelik kampanya başlatıldı.

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Kampanya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenen "Aile Yılı" vizyonuna katkı sağlamak ve evlenenlerin dijital ihtiyaçlarını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirildi.

Bu kapsamda, yeni evlenenlere kurumun Kablonet markası üzerinden 50 Mbps sınırsız internet hizmeti, ilk 3 ay boyunca ücretsiz sunulacak, ardından gelen 12 ay boyunca hizmet için aylık 439 lira ödenecek.

Kampanya, yıl sonuna kadar altyapısı uygun olan tüm bölgelerde geçerli olacak. Ayrıca 50 Mbps hızın yanı sıra 100 Mbps hız için ilk 3 ay yine ücretsiz olmak üzere, sonraki 12 ayda aylık 589 lira, 200 Mbps hız için 639 lira, 500 Mbps hız için 739 lira ve 1000 Mbps hız için ise 839 lira ödenerek kampanyadan faydalanılabilecek.

Sadece evliliğin ilk yılı içinde başvuran çiftleri kapsayan bu fırsat, ekonomik destek sunmasının yanında, genç ailelerin dijital dünyaya güçlü bir başlangıç yapmasına olanak tanıyacak.

Aile yapısının güçlendirilmesinin sadece sosyal değil, aynı zamanda dijital anlamda desteklenmesi amacıyla başlatılan kampanyadan faydalanmak isteyen kullanıcılar, evlilik cüzdanlarıyla birlikte Türksat il müdürlükleri veya Kablonet satış noktalarına başvurarak tarifeye geçiş yapabilecek. ​​​​​​​

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