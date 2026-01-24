Dolar
Ekonomi

TÜRKSAT Kablo abone sayısında üçüncülüğe yükseldi

TÜRKSAT Kablo, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) raporuna göre, internet servis sağlayıcıları pazarında abone sayısıyla Türkiye'nin en büyük üçüncü işletmecisi, sabit telefon hizmeti (STH) taşıyıcı seçiminde en büyük ikinci kuruluşu oldu.

Doğukan Gürel  | 24.01.2026 - Güncelleme : 24.01.2026
TÜRKSAT Kablo abone sayısında üçüncülüğe yükseldi

Ankara

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BTK tarafından yayımlanan 2025 yılı üçüncü çeyrek verileri, TÜRKSAT'ın sadece internette değil, yayıncılık ve sabit telefon hizmetlerinde de gücünü tescilledi.

TÜRKSAT Kablo, internet servis sağlayıcıları pazarında payını yüzde 7,19'a çıkararak Türkiye'nin en büyük üçüncü işletmecisi olarak belirlendi. Şirket, bu pazardaki abone sayısında büyüme grafiğini yukarı taşımayı sürdürdü.

BTK raporunda yer alan STH verilerine göre TÜRKSAT, taşıyıcı seçimi ve ön seçimi kategorilerinde stratejik başarı elde etti. Şirket, 44 bin taşıyıcı ön seçimi ve 9 bin arama bazlı taşıyıcı seçimi kullanıcısının bulunduğu pazarda ikinci sırada yer aldı.

Abone sayısında 1 milyon 800 bin barajı geçildi

TÜRKSAT, kablolu yayın hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen 13 işletmeci arasında konumunu güçlendirdi. Verilere göre, toplam kablo TV abone sayısı 1 milyon 535 bin 742 olarak kaydedilirken, KabloTV markasıyla sunulan sayısal yayın abone sayısı 1 milyon 238 bin 189 oldu. Kabloses hizmetinden yararlanan abone sayısı da 223 bini aştı.

TÜRKSAT Kablo, BTK'nin geçen yıla ilişkin üçüncü çeyrek verilerinin açıklanmasıyla önemli bir barajı daha aştı. Şirketin 2024 sonunda 1 milyon 723 bin olan toplam abone sayısı, Kasım 2025 itibarıyla 1 milyon 800 bini geçti. Sadece 11 ay içerisinde net 77 bin yeni hane, TÜRKSAT ailesine katıldı.

Abone sayısındaki yükseliş, fiber altyapı yatırımlarından kaynaklanırken, TÜRKSAT'ın altyapı modernizasyonu sayesinde kısa sürede 2 milyon abone barajına ulaşması hedefleniyor.

