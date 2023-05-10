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Ekonomi, Türkİye'nin Otomobili

Türkiye'nin yerli aracı Togg'a Avcılar'da yoğun ilgi

Türkiye'nin yerli arabası Togg, Avcılar'da halkın beğenisine sunuldu.

İbrahim Halil Aktürk  | 10.05.2023 - Güncelleme : 10.05.2023
Türkiye'nin yerli aracı Togg'a Avcılar'da yoğun ilgi

İstanbul

AK Parti Avcılar İlçe Başkanlığı koordinesinde, Türkiye'nin yerli aracı Togg, Marmara Caddesi'nde halka tanıtıldı.

Vatandaşlar Togg'a yoğun ilgi gösterirken, Togg'u görmeye gelenler aracın içine binerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Togg, Marmara Caddesi'nde gün sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

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