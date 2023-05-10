Türkiye'nin yerli aracı Togg'a Avcılar'da yoğun ilgi
Türkiye'nin yerli arabası Togg, Avcılar'da halkın beğenisine sunuldu.
İstanbul
AK Parti Avcılar İlçe Başkanlığı koordinesinde, Türkiye'nin yerli aracı Togg, Marmara Caddesi'nde halka tanıtıldı.
Vatandaşlar Togg'a yoğun ilgi gösterirken, Togg'u görmeye gelenler aracın içine binerek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Togg, Marmara Caddesi'nde gün sonuna kadar ziyaret edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.