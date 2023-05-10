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Ekonomi

AB ortak gaz alımı için ihaleye çıktı

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerin ortak doğal gaz alımı için kurulan mekanizma çerçevesinde ilk ihale sürecini başlattı.

Ata Ufuk Şeker  | 10.05.2023 - Güncelleme : 10.05.2023
AB ortak gaz alımı için ihaleye çıktı

Brüksel

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, Brüksel'de, Avrupa'daki enerji şirketlerinin birlikte doğal gaz alımına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

"Komisyonun bugün AB Enerji Platformu kapsamında ortak gaz alımı için ilk uluslararası ihaleyi başlattığını size bildirmekten memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullanan Sefcovic, böylece enerji arz güvenliğini artırmayı ve yüksek gaz fiyatlarıyla mücadele etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Sefcovic, piyasa tepkisinin olumlu ve cesaret verici olduğuna dikkati çekerek, kurdukları gaz alım mekanizmasına şimdiye kadar 107 şirketin katıldığını söyledi.

İlk ihalede Avrupa'dan 77 şirketin Mayıs 2024'e kadar toplam 11,6 milyar metreküp gaz alımı için talepte bulunduğunu bildiren Sefcovic, bu miktarın 2,8 milyar metreküpünün sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) olduğunu dile getirdi.

Sefcovic, ilk ihale için 15 Mayıs'a kadar teklif sunulabileceğini belirterek, tüm güvenilir uluslararası tedarikçileri ihaleye katılmaya davet etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde AB yılda yaklaşık 400 milyar metreküp doğal gaz tüketiyordu. Rusya, AB'nin en büyük doğal gaz tedarikçisi konumundaydı ancak savaşla birlikte Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı büyük ölçüde düştü ve enerji krizi yaşanmaya başladı.

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