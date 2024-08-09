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Ekonomi

Türkiye'nin un ihracatı 7 ayda 777 milyon dolar oldu

Türkiye'nin un ihracatı ocak-temmuz döneminde 2 milyon tona çıkarken, elde edilen gelir 777 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Uğur Aslanhan  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
Türkiye'nin un ihracatı 7 ayda 777 milyon dolar oldu

İstanbul

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, dünyanın un tedarik noktasında ilk başvurduğu ülke olma konumunu devam ettirdi.

Son 9 yıldır dünya un ihracat şampiyonu olan Türkiye, bu sene de dünyanın dört bir noktasına un ihraç etmeyi sürdürdü. Bu kapsamda ocak-temmuz döneminde Türkiye'nin un ihracatı miktar olarak yüzde 7 artarak 2 milyon tona çıktı. Un ihracatından elde edilen gelir ise yüzde 6 azalışla 777 milyon dolar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, geçen yılı yaklaşık 3,7 milyon ton un ihracatıyla kapattıklarını belirterek, bu rakamın rekor olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Ulusoy, "Bu yıl ise senenin ilk yarısında kazanılan ivme sayesinde yeni bir rekor kırarak 4 milyon ton un ihracatına hazırlanıyorduk. Ancak haziranda ilan edilen ithalat kısıtlaması nedeniyle hedefimizi güncellemek durumunda kaldık. İlk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre miktarsal olarak yüzde 27 önde giden un ihracatında, kısıtlama sonrası haziranda yüzde 36, temmuzda yüzde 33 düşüş yaşandı." ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeler sonrası yıl sonu un ihracat hedeflerini 3,5 milyon ton olarak güncellediklerini kaydeden Ulusoy, en çok ihracatın Irak ve Suriye gibi komşu ülkelere yapıldığını, Cibuti ve Venezuela gibi uzak ülkelerin yükselen pazar olarak öne çıktığını anlattı.

"20 milyon tonluk buğday üretimi, Türkiye'nin ihtiyacını karşılar"

Eren Günhan Ulusoy, bu yıl buğdayda 20 milyon ton rekolte beklendiğini belirterek, "Sıcaklıklar tarihi rekorunu kırsa da rekolteye direkt etkisi olmadı. Çünkü hasadın sonuna gelmiştik. Ancak bu noktadan sonraki yağışlar önümüzdeki sezon için toprağın nemlenmesi açısından önemli. 20 milyon tonluk buğday üretimi, Türkiye'nin ihtiyacı olan 20 milyon tonu karşılamak için yeterli." ifadesini kullandı.

Küresel iklim değişikliği ve artan nüfusa karşın ekim alanlarında artış meydana gelmemesine rağmen teknolojinin gelişmesiyle verimliliğin arttığını anlatan Ulusoy, küresel iklim değişikliğiyle birlikte gıdadaki sürdürülebilirliği ve tedarik zincirini gündeme taşımak üzere IAOM olarak 23-25 Eylül'de Azerbaycan Bakü'de "3. IAOM Avrasya Konferansı ve Sergisi"ni düzenleyeceklerini bildirdi.


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