Euro
10.10
Dolar
8.57
BIST 100
1,345.29
Altın
1,799.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Akar'dan sınır hattında terörle mücadelede kararlılık mesajı.
logo
Ekonomi

Türkiye'nin önemli hububat merkezlerinden Edirne'de buğday hasadı sona erdi

Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Edirne'de buğday hasadı tamamlandı.

Gökhan Zobar   | 27.07.2021
Türkiye'nin önemli hububat merkezlerinden Edirne'de buğday hasadı sona erdi

Edirne

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, yaptığı yazılı açıklamada, il genelinde en çok ekimi yapılan tarım ürünü olan buğdayda hasat sezonunun bir ay sürdüğünü belirtti.

Buğdayın stratejik ürünlerin başında geldiğini ve bu yılki hasat döneminin verimli geçtiğini bildiren Bayazıt, hasat sezonu boyunca gerekli kontrol ve bilgilendirmelerin yapıldığını kaydetti.

Bayazıt, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz için stratejik ürünlerin başında gelen buğday hasadı 20 Haziran'da başlamış olup 20 Temmuz'da sona ermiştir. İlimizde hububat hasadının başlamasıyla 'Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı' doğrultusunda hasat dönemi boyunca il genelinde müdürlüğümüzce oluşturulan 15 ekip ile il biçerdöver kontrolleri yapılmıştır. Kontroller neticesinde ilimizde biçerdöverlerin yeni ve operatörlerin tecrübeli olması, ürün kayıp oranlarının hedeflerimizin altında gerçekleşmesini sağlamıştır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: Aşılarımızı yaptırarak riski en az düzeye indirelim
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle bir vilayette daha alkol yasaklandı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İzmir'de bir işletmeci iş yerine 'Aşı olmayan giremez' yazısı astı
New York şehri çalışanlarına Kovid-19 aşısı veya haftalık test zorunluluğu getiriliyor

Benzer haberler

Türkiye'nin önemli hububat merkezlerinden Edirne'de buğday hasadı sona erdi

Türkiye'nin önemli hububat merkezlerinden Edirne'de buğday hasadı sona erdi

'Hudut Kartalları' Yunanistan sınırında bayramlaştı

AA Genel Müdürü Karagöz'den Edirne Valisi Canalp'e ziyaret