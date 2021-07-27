Euro
10.10
Dolar
8.57
BIST 100
1,343.96
Altın
1,800.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Akar'dan sınır hattında terörle mücadelede kararlılık mesajı.
logo
Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 azalışla 1.348,08 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 27.07.2021
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,03 puan ve yüzde 0,08 değer kaybederek 1.348,08 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,03 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,59 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen yüzde 0,36 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,18 değer kaybederek 1.349,11 puandan kapandı.

Analistler, yeniden artışa geçen yeni tip koronavirüs vaka sayıları ve bunun ekonomiye etkileri konusundaki tedirginliklerin piyasalarda satış baskısına neden olduğunu belirterek, yatırımcıların bugün başlayacak ve yarın kararları açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi toplantısından çıkacak sonuçları beklediğini kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak veri ve şirket finansal sonuçlarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: Aşılarımızı yaptırarak riski en az düzeye indirelim
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle bir vilayette daha alkol yasaklandı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İzmir'de bir işletmeci iş yerine 'Aşı olmayan giremez' yazısı astı
New York şehri çalışanlarına Kovid-19 aşısı veya haftalık test zorunluluğu getiriliyor

Benzer haberler

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Küresel piyasalar Fed'i bekliyor

Borsa günü düşüşle tamamladı

Reel Kesim Güven Endeksi 114,8 ile 9 yılın zirvesinde

Reel Kesim Güven Endeksi 114,8 ile 9 yılın zirvesinde
Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı
Piyasalarda temmuz ayının son haftası dolu dolu geçecek

Piyasalarda temmuz ayının son haftası dolu dolu geçecek