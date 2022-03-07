Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi yola çıktı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, denizlerde hidrokarbon aramalarında kullanılacak dördüncü sondaj gemisinin Türkiye'ye doğru yola çıktığını bildirdi.
Ankara
Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni geminin heyecanla beklendiğini belirtti.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Dört bir tarafı denizlerle çevrili ülkemize dört başı mamur bir sondaj filosu kazandırmak için işimize dört elle sarıldık. Şimdi dört gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan dördüncü sondaj gemimizi bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."
Türkiye, denizlerde hidrokarbon aramalarına Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileriyle devam ediyor.
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4⃣bir tarafı denizlerle çevrili ülkemize 4⃣ başı mamur bir sondaj filosu kazandırmak için işimize 4⃣ elle sarıldık.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) March 7, 2022
Şimdi 4⃣ gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan 4⃣. sondaj gemimizi bekliyoruz. 🚢
Hayırlı, uğurlu olsun. 🇹🇷 pic.twitter.com/sGSquQ6cPF