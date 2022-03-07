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Ekonomi

SUMMITS 3. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi 9 Mart'ta başlayacak

SUMMITS 3. Uluslararası Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Zirvesi, 9-10 Mart'ta Ankara’da gerçekleştirilecek.

Arife Yıldız Ünal   | 07.03.2022
SUMMITS 3. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi 9 Mart'ta başlayacak

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından açılışı yapılacak zirve, AUS Türkiye tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) yapılacak.

9-10 Mart'ta düzenlenecek zirvede, başarılı Akıllı Ulaşım Sistemleri projelerine "Ulaşımda Aklın Yolu" ödülleri verilecek.

AUS alanında ülkenin uluslararası etkinliği olan zirvede, sektör liderleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başta olmak üzere birçok kamu ve özel sektör kuruluşunca desteklenen uluslararası AUS yetkilileri ve temsilcileri konuşmacı olarak yer alacak.

Organizasyon kapsamında, Türkiye'de AUS alanında öne çıkan projeler sergilenecek, start-up'lar ve sektör uzmanları bir araya gelecek, başarılı AUS projeleri ve saha uygulamaları yerinde görülebilecek, eğitimler düzenlenecek.

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SUMMITS 3. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi 9 Mart'ta başlayacak

SUMMITS 3. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi 9 Mart'ta başlayacak