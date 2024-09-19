Dolar
34.06
Euro
38.16
Altın
2,585.52
ETH/USDT
2,433.00
BTC/USDT
61,971.00
BIST 100
9,882.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oluyor
logo
Gündem

ULAK Haberleşme Akıllı Ulaşım Sistemleri Kongresi ITS’e katılım sağladı

ULAK Haberleşme, Dubai'de düzenlenen Dünya Akıllı Ulaşım Sistemleri Kongresi'nde dijitalleşme, güvenli haberleşme altyapıları ve 5G tabanlı çözümlere ilişkin görüşmelerle ürün ve teknolojik yetkinliklerini tanıttı.

Arife Yıldız Ünal  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
ULAK Haberleşme Akıllı Ulaşım Sistemleri Kongresi ITS’e katılım sağladı

Ankara

Türkiye'nin yerli ve milli baz istasyonu üreticisi ULAK Haberleşme, Dubai'de düzenlenen Dünya Akıllı Ulaşım Sistemleri Kongresi'nde (ITS World Congress 2024) dijitalleşme, güvenli haberleşme altyapıları ve 5G tabanlı çözümlere ilişkin görüşmelerle ürün ve teknolojik yetkinliklerini tanıttı.

AA muhabirinin, ULAK Haberleşme AŞ'den aldığı bilgiye göre, şirket yetkilileri, akıllı ulaşım sistemleri ve telekomünikasyon teknolojileri alanında dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olarak gösterilen Dünya Akıllı Ulaşım Sistemleri Kongresi'ne ziyaretçi olarak katıldı.

Dubai'deki etkinlikte, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın yanı sıra ULAK Haberleşmeden Teknoloji ve Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Dar ile Dikey Uygulamalar Müdürü Himmet Ateş hazır bulundu.

Heyet, uluslararası arenada işbirliği ağını genişletmek amacıyla dijitalleşme, güvenli haberleşme altyapıları ve 5G tabanlı çözümlerine ilişkin görüşmeler gerçekleştirdi.

ULAK Haberleşme yetkilileri, geleceğin ulaşım ve haberleşme altyapılarının nasıl şekillendirileceğine dair önemli çıktıların oluştuğu kongrede, dünya çapında faaliyet gösteren birçok şirket yöneticisiyle bir araya geldi. Kongrede, akıllı ulaşım teknolojilerindeki en son yenilikler hakkında bilgi alışverişinde bulunulurken geleceğe yönelik stratejik işbirliği fırsatlarını değerlendirildi.

ULAK'ın yetkinlikleri ve ürünleri anlatıldı

Akıllı şehirler, ulaşım çözümleri, dijital dönüşüm ve bağlantılı mobilite sistemleri konularında sektördeki en yeni teknolojilerin sergilendiği kongrede, ULAK Haberleşme yetkililerince global ölçekteki lider firmalarla birebir görüşmeler yapıldı ve şirketin inovatif çözümleri ile teknolojik yetkinlikleri paylaşıldı.

Görüşmeler sonucu, uluslararası arenada işbirliği ağını genişletecek, yenilikçi projeler ve ortaklıklar geliştirilmesini sağlayacak yeni adımların önü açıldı.

Ziyaret edilen firmalarla yapılan görüşmelerde dijitalleşme, güvenli haberleşme altyapıları ve 5G tabanlı çözümler öne çıkan konular arasında yer aldı.

Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme altyapı çözümlerini uluslararası arenada tanıtan ULAK Haberleşmenin çalışmaları, dijital dönüşümün hız kazandığı süreçte teknolojik bağımsızlık ve sürdürülebilir gelişme açısından stratejik önem taşıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsun'da sağanak etkili oldu
ULAK Haberleşme Akıllı Ulaşım Sistemleri Kongresi ITS’e katılım sağladı
Uzmanlara göre Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılarak sivillere zarar verilmesi uluslararası hukuka aykırı
CANLI- Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'deki fanatik zihin yok etmek üzere dizayn edilmiş bir politika uyguluyor
Uzmanlar, Lübnan'daki çağrı cihazı ve telsizlerin patlamasına üretim sonrası müdahalenin neden olduğunu değerlendiriyor

Benzer haberler

ULAK Haberleşme Akıllı Ulaşım Sistemleri Kongresi ITS’e katılım sağladı

ULAK Haberleşme Akıllı Ulaşım Sistemleri Kongresi ITS’e katılım sağladı

Bakan Uraloğlu, Ford Trucks'ın "Seviye-4 Otoyol Pilotu" teknolojisine sahip kamyonunun test sürüşüne katıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet