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Ekonomi

Türkiye'nin ABD'ye ihracatı rekor seviyede

Türkiye'nin ABD'ye ihracatı 11 milyar 998 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-ekim rakamına ulaştı. Türkiye, 1 milyar 672 milyon dolarla ihracatını değer bazında en fazla ABD'ye artırdı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 15.11.2022
Türkiye'nin ABD'ye ihracatı rekor seviyede

İstanbul

Türkiye'nin ABD'ye ihracatı 11 milyar 998 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-ekim rakamına ulaştı.

Türkiye'nin önde gelen ticari ortaklarından ABD'ye ihracatta rekorlar kırılmaya devam ediyor.

ABD'nin "ticarette stratejik ortak" olarak tanımlanması ve karşılıklı ticareti kolaylaştırmak adına atılan adımlar, bu ülkenin Türk ürünlerine olan talebinin artmasını da beraberinde getiriyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ABD'ye ihracatı 11 milyar 998 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-ekim rakamına ulaştı.

Türkiye'nin ABD'ye yaptığı ihracat yılın 10 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 16,2 arttı. ABD'nin Türkiye'nin dış satımındaki payı da yüzde 5,72 oldu. ABD böylece ocak-ekim döneminde Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği 2. ülke oldu.

Türkiye, bu dönemde en fazla dış satımı 15 milyar 780 milyon dolarla Almanya'ya yaptı.

Almanya ve ABD'yi 10 milyar 285 milyon dolarla Birleşik Krallık, 9 milyar 275 milyon dolarla İtalya, 8 milyar 533 milyon dolarla Irak izledi.

Türkiye'nin bu dönemde ihracatını değer bazında en fazla artıran ülke de ABD oldu.

Türkiye'nin ABD'ye dış satımı yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyar 672 milyon dolar arttı.

ABD'nin ardından Türkiye'nin ihracatı Rusya'ya 1 milyar 518 milyon dolar, Irak'a 1 milyar 493 milyon dolar, Almanya'ya 1 milyar 333 milyon dolar, Romanya'ya 1 milyar 268 milyon dolar arttı.

Türkiye bu dönemde Rusya'ya 5 milyar 738 milyon dolar, Romanya'ya ise 5 milyar 229 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

En fazla talep kimyevi maddeler ve mamullerinden geldi

Yılın 10 ayında ABD'ye en fazla ihracatı 1 milyar 320 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi. Bu sektörü, 1 milyar 191 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 1 milyar 117 milyon dolarla çelik, 860 milyon 664 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 829 milyon 467 bin dolarla mücevher sektörü izledi.

Ülkeye en az dış satımı, 1 milyon 952 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 3 milyon 528 bin dolarla diğer sanayi ürünleri, 7 milyon 352 bin dolarla yaş meyve ve sebze sektörleri gerçekleştirdi.

ABD'ye değer bazında en fazla ihracat artışını 393 milyon 125 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi.

Bu sektörü 272 milyon 99 bin dolarla çimento cam seramik ve toprak ürünleri, 239 milyon 901 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 213 milyon 957 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 194 milyon 384 bin dolarla çelik sektörü izledi.

Ülkeye, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 819 milyon 504 bin dolar, demir ve demir dışı metaller sektörü 764 milyon 641 bin dolar tutarında dış satım yaptı.

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