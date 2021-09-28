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Ekonomi

Türkiye'de mobil abone sayısı 84,6 milyonu geçti

Türkiye'de mobil abone yaygınlığı, haziran sonu itibarıyla 84,6 milyonu geçerken bunların 78 milyona yakını 4,5G hizmeti alanlardan oluştu.

Arife Yıldız Ünal   | 28.09.2021
Türkiye'de mobil abone sayısı 84,6 milyonu geçti

Ankara

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin hazırlanan "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, tüketicilerin geniş bant internet başta olmak üzere birçok hizmet türüne gösterdikleri talep artarken işletmeciler de yatırımlarına ara vermeden daha kaliteli hizmet sunmak için çaba gösteriyor.

Türkiye'de haziran sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 101,2 yaygınlık oranına karşılık gelen, makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil, toplam 84 milyon 646 bin 943 mobil aboneye ulaşıldı. Makineler arası iletişim (M2M) ve 0-9 yaş nüfus hariç mobil yaygınlık oranı yüzde 109,4 olarak gerçekleşti.

Yılın ikinci çeyreğinde 3G abone sayısı 4 milyon 212 bin 94’e düşerken 4,5G abone sayısı 78 milyon 465 bin 174'e yükseldi. Bu dönemde M2M abone sayısı ise 7 milyona çıktı.

Bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla abone sayısına göre Turkcell'in yüzde 40,8, Vodafone'un yüzde 31,6, TT Mobil'in ise yüzde 27,6'lık paya sahip olduğu görüldü. Toplam mobil abonelerin yaklaşık yüzde 85'i bireysel, yüzde 15'i ise kurumsal abonelerden oluştu.

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