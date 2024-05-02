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Ekonomi

Türkiye'de 2023'te 21,5 milyon ton çiğ süt üretildi

Türkiye'de geçen yıl üretilen çiğ süt miktarı yıllık bazda yüzde 0,4 azalarak 21 milyon 481 bin 567 ton oldu.

Mert Davut  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
Türkiye'de 2023'te 21,5 milyon ton çiğ süt üretildi

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin çiğ süt üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2022'de 21 milyon 563 bin 492 ton olan çiğ süt üretim tahmini, 2023'te yüzde 0,4 azalarak 21 milyon 481 bin 567 tona geriledi. Bir önceki yıla göre keçi sütü üretimi yüzde 0,5, inek sütü üretimi yüzde 0,2 artarken koyun sütü üretimi yüzde 12,5 ve manda sütü üretimi yüzde 1,3 azaldı.

Geçen yıl çiğ süt üretiminin yüzde 92,9'unu inek sütü, yüzde 4,3'ünü koyun sütü, yüzde 2,5'ini keçi sütü ve yüzde 0,2'sini manda sütü oluşturdu.


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