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Ekonomi

Türkiye model fabrika tecrübesini Azerbaycan'la paylaşacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Azerbaycan temasları kapsamında, Türkiye ile Azerbaycan arasında model fabrika alanında iş birliği ve tecrübe paylaşımına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Ruslan Rehimov   | 27.05.2022
Türkiye model fabrika tecrübesini Azerbaycan'la paylaşacak

Bakü

Bakan Varank, TEKNOFEST Azerbaycan'a katılmak için geldiği başkent Bakü'de Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov'la bir araya geldi.

Varank, görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki savunma, ekonomi, enerji, sanayi, teknoloji, eğitim, sağlık ve turizm gibi pek çok alanda ilişkilerin en üst seviyede devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin model fabrika uygulamalarını anlatan Varank, "İşletmelerimizin verimliliklerini artırmak, dijital dönüşümlerini rehberlik etmek için Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri diğer adıyla model fabrikalar açıyoruz. Model fabrika ortamlarında aslında işletmelerimizin teori ve pratiğini birleştiriyoruz. Bugün bu çerçevede, model fabrikalar, yalın üretim ve dijital dönüşüm alanlarında stratejik iş birliği mutabakat zaptını imzalayacak, inşallah bu tecrübeyi sizlere aktaracağız." dedi.

Görüşme sonrasında Varank ve Cabbarov, "Model Fabrika Mutabakat Zaptı"na imza attı.

Görüşmede TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Çoştu da hazır bulundu.

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