Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Azerbaycan'dan gelen şehit çocuklarıyla buluştu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen Karabağ şehitlerinin çocuklarıyla bir araya geldi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Göktaş, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Zafer Şehit Aileleri Destek İçtimai Birliği'nin koordinasyonunda, Türk dünyası halkları, özellikle şehit aileleri arasında ilişkilerin ve birliğin güçlendirilmesi, ortak değerlerin tanıtılması amacıyla bazı etkinliklere katılmak üzere Türkiye'ye gelen şehit çocuklarını, Bakanlık Toplantı Salonu'nda ağırladı.
Göktaş burada yaptığı konuşmada, şehitlerin emaneti çocukları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sizler Azerbaycan'ın kahraman evlatlarının bizlere emanetisiniz. Sizlerle beraber olmak, burada misafir etmek bizler için çok çok kıymetli." dedi.
Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşliğine ve beraberliğine vurgu yapan Göktaş, "Türkiye ile Azerbaycan her zaman gönül gönüle iki ülkeyiz. Aynı köklerden besleniyoruz. Sevincimizde de hüznümüzde de bir oluyoruz. Bu ziyaretler ülkelerimiz arasındaki kardeşliği, dostluğu, dayanışmayı daha da pekiştiriyor." diye konuştu.
Ziyaretlerinden dolayı çocuklara teşekkürlerini ileten Göktaş, Türkiye'den güzel anılarla, yeni kardeşlik hikayeleriyle dönmeleri temennisinde bulundu.
Zafer Şehit Aileleri Destek İçtimai Birliği Başkanı Sevinç Alizade Asgerhan da Bakan Göktaş'a teşekkürlerini ileterek, Karabağ'daki şehitlere ve şehit çocuklarına ilişkin bilgi verdi.
Göktaş, çocuklarla bir süre sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.
"Onlar, bir milletin onuru, mazlum bir coğrafyanın umududur"
Bakan Göktaş ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Karabağ'da şehit düşen kahraman soydaşlarımızın bizlere emaneti kıymetli evlatlarımızı Bakanlığımızda ağırladık. Vatanlarını korumak uğruna canlarını feda eden babalarının asaletini yüzlerinde taşıyan bu çocuklar, sorumluluğumuzun büyüklüğünü bir kez daha hatırlattı. Onlar, bir milletin onuru, mazlum bir coğrafyanın umududur. Bizler de onların yanında durmaya, hayallerine ulaşmaları için kendilerini desteklemeye devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.