Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, KazanForum'un Rusya ile İslam dünyası arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi açısından "sürekliliği olan kıymetli bir organizasyon" olduğunu belirtti.

Türkiye, KazanForum'da ticaret diplomasisini güçlendiriyor Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, KazanForum'un Rusya ile İslam dünyası arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi açısından "sürekliliği olan kıymetli bir organizasyon" olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Rusya-İslam Dünyası: KazanForum çerçevesinde AA muhabirine değerlendirmede bulunan Uçarmak, Türkiye'nin her yıl foruma güçlü bir iş dünyası katılımı sağlamaya çalıştığını ifade etti.

Uçarmak, Tataristan'ın Türk firmaları açısından güvenilir bir bölge olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin Rusya ile ticaretinin önemli bir bölümünün bu bölge üzerinden gerçekleştiğini, karşılıklı yatırımların ve üretim faaliyetlerinin de artarak sürdüğünü kaydetti.

Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerin mevcut yapısına değinen Uçarmak, ticaretin bazı alanlarda "asimetrik" ilerlediğini ancak ürün çeşitliliğinin artması ve karşılıklı imkanların genişlemesiyle bu yapının dengelenebileceğini kaydetti.

Uçarmak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini hatırlatarak, bu hedefe ulaşmak için potansiyelin bulunduğunu vurguladı.

Türk yatırımcıların özellikle Tataristan’a güvenle yaklaştığını dile getiren Uçarmak, bu güven ortamının ticaret ve yatırımları artıran önemli bir unsur olduğuna işaret etti.

Küresel ticarette tedarik zincirleri, lojistik hatlar ve ödeme sistemlerinin yeniden şekillendiğine dikkati çeken Uçarmak, Türkiye ile Rusya'nın coğrafi konumlarının bu süreçte stratejik avantaj sunduğunu belirtti.

Uçarmak, "Rusya kuzeyde, biz ise merkezde yer alıyoruz. Uluslararası lojistik bağlantılar açısından çok önemli bir konumdayız. Zaten deniz komşusuyuz ikimiz de. Çok ciddi bir ticaret hacmine sahibiz. Bizim ihtiyacımız olan ürünlerin önemli bir bölümü burada var. Onların da ihtiyacı olan çok şeyi biz rahatlıkla üretebiliyoruz." diye konuştu.

"Dünya standartlarında belgelendirme sağlanırsa ticaretin önünde engel kalmaz"

Türk ürünlerinin uluslararası standartlara uygunluğuna da değinen Uçarmak, Rus firmalarının bu ürünleri tercih etmesinin önünde teknik bir engel bulunmadığını ifade etti.

Uçarmak, özellikle helal sertifikasyon süreçlerinde bazı uyum sorunları yaşandığını belirterek, "Bu sorunlar İslam İşbirliği Teşkilatı standartları çerçevesinde çözülebilir. Bu bir güven meselesi. Ama bu güveni dünya standartlarında belgelendirme ile sağlayabilirsek ticaretin önünde herhangi bir engel kalmaz.” ifadelerini kullandı.

Forum kapsamında yapılan görüşmelerin uzun vadeli işbirlikleri için zemin hazırladığına işaret eden Uçarmak, bu tür organizasyonların yatırım, tanıtım ve karşılıklı tanışma süreçlerinin doğal bir parçası olduğunu kaydetti.