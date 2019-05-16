Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.75
Dolar
6.02
BIST 100
87,630.86
Altın
1,291.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TÜRKPA 10. Kuruluş Yıl Dönümü Fotoğraf Sergisi'nin açılış programında konuşuyor.
logo
Ekonomi

Türkiye ilk çeyrekte AB ile ticaret fazlası verdi

Türkiye'nin 2019'un birinci çeyreğinde Avrupa Birliği'ne ihracatı, ithalatını 2 milyar 782,7 milyon avro geçti.

Ata Ufuk Şeker   | 16.05.2019
Türkiye ilk çeyrekte AB ile ticaret fazlası verdi

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin mart ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Buna göre, AB'nin mart ayında toplam ihracatı 173,4 milyar avroya, ithalatı da 170,4 milyar avroya ulaştı. AB, mart ayında yaklaşık 3 milyar avro ticaret fazlası verdi. 

Avro Bölgesi'nin ise mart ayında toplam ihracatı 205,6 milyar avro, ithalatı da 183,1 milyar avro seviyesine çıktı. Böylece Avro Bölgesi, söz konusu dönemde yaklaşık 22,5 milyar avroluk ticaret fazlasına ulaştı.

Eurostat verilerine göre, Türkiye, AB ülkelerine ocak ayında 1 milyar 793,1 milyon avro, şubat ayında 851,3 milyon avro ve mart ayında 138,3 milyon avro ticaret fazlası gerçekleştirdi.

Böylece, 2018'in ilk çeyreğinde AB ile yaklaşık 3,5 milyar avro ticaret açığı olan Türkiye, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 782,7 milyon avroluk ticaret fazlası verdi.

Türkiye'nin yılın ilk 3 ayında AB ülkelerine toplam ihracatı 20,2 milyar avroyu, ithalatı da 17,4 milyar avroyu buldu.

Türkiye'nin AB üyesi ülkelerle ticaretinde Ağustos 2018'den itibaren fazla verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı Asya'da küresel rekabetin odaklandığı topraklar: Belucistan
ABD-İran gerilimi ve muhtemel senaryolar
Yüzyılın Anlaşması ya da 'Yahudi barışı'
GÖRÜŞ - Beyaz Saray ile Kongre arasında Yemen çatlağı
Karabağ'da ateşkesin 25. yılı: Ateş kesildi mi?

Benzer haberler

Avrupalılar AB'nin 10-20 yılda dağılabileceğini düşünüyor

Avrupalılar AB'nin 10-20 yılda dağılabileceğini düşünüyor

AB'den 5 bankaya kartel cezası

Sakarya'dan 126 ülkeye ihracat

AB'den ABD ve İran'a müzakere çağrısı

AB'den ABD ve İran'a müzakere çağrısı
'Libya'da Hafter'in saldırıları uluslararası barışı tehdit ediyor'

'Libya'da Hafter'in saldırıları uluslararası barışı tehdit ediyor'
'AB'nin komşuluk politikası hedeflerine ulaşmak için Karabağ'ın işgali sona ermeli'

'AB'nin komşuluk politikası hedeflerine ulaşmak için Karabağ'ın işgali sona ermeli'