Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.75
Dolar
6.02
BIST 100
87,631.71
Altın
1,291.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Somali'de iç savaşın izleri

Somali'de 21 yıl süren iç savaşın harabeye çevirdiği başkent Mogadişu'da zorlu koşullara rağmen hayat devam ediyor.

Cem Genco   | 16.05.2019
Somali'de iç savaşın izleri

Mogadişu

Somali’de 21 yıl süren iç savaşın harabeye çevirdiği başkent Mogadişu ve diğer kentlerde hayat, zorlu koşullara rağmen sürüyor.

İç savaş nedeniyle yıkık kent görünümündeki başkentte evler, camiler ve çok sayıdaki kamu binalarında kurşun izleri görülüyor.

Uzun yıllar süren savaşla enkaza dönen çok sayıda ev, iş yeri ve binanın kaderine terk edildiği ülkede, en önemli sorunların başında açlık ve kuraklık geliyor.

Başkentin birçok yerinde bulunan kontrol noktaları ve hükümete bağlı silahlı güçler dikkati çekiyor.

Bölgede çok sayıda kişi mülteci kamplarında hayatını sürdürüyor.

Güvenlik gerekçesiyle kara yolu kullanılmayan bölgelere haftanın belirli günleri ulaşım sağlanıyor.

Havalimanı olmayan başkent Mogadişu'nun güneyindeki Gedo bölgesindeki Doolow kasabasında uçaklar toprak zemine iniş yapıyor.

Kenya, Etiyopya ve Somalililerden oluşan 9 bin kişinin yaşadığı mülteci kamplarında ise aşırı sıcaklar nedeniyle zor günler yaşanıyor. Kampta elektrik, su ve gıda sıkıntısı bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı Asya'da küresel rekabetin odaklandığı topraklar: Belucistan
ABD-İran gerilimi ve muhtemel senaryolar
Yüzyılın Anlaşması ya da 'Yahudi barışı'
GÖRÜŞ - Beyaz Saray ile Kongre arasında Yemen çatlağı
Karabağ'da ateşkesin 25. yılı: Ateş kesildi mi?

Benzer haberler

Somali'de suikast sonucu ölen mühendis son yolculuğuna uğurlandı

Somali'de suikast sonucu ölen mühendis son yolculuğuna uğurlandı

Somali'de Türk mühendise suikast

Somali'de gıda sorunu hızla büyüyor