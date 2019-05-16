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Ekonomi

Yaş çay alım fiyatları belli oldu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çay fiyatının bu sene 2,90 lira, artı 13 kuruş destekleme ile 3,03 lira olarak belirlediklerini bildirdi.

Meltem Yılmaz   | 16.05.2019
Yaş çay alım fiyatları belli oldu

Rize

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çay fiyatının bu sene 2,90 lira, artı 13 kuruş destekleme ile 3,03 lira olarak belirlediklerini bildirdi.

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