Yaş çay alım fiyatları belli oldu
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çay fiyatının bu sene 2,90 lira, artı 13 kuruş destekleme ile 3,03 lira olarak belirlediklerini bildirdi.
Rize
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çay fiyatının bu sene 2,90 lira, artı 13 kuruş destekleme ile 3,03 lira olarak belirlediklerini bildirdi.
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