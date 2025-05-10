Turkcell'in 2025 ilk çeyrek net karı 3,1 milyar lira oldu
Turkcell, 2025'in ilk çeyreğinde 3,1 milyar lira net kar elde etti.
İstanbul
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, 2025'in birinci çeyrek operasyonel ve finansal sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, Turkcell'in konsolide gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 artarak 48 milyar lira oldu. Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kazanç (FAVÖK) marjında yüzde 43,7 ile son 10 yılın en yüksek birinci çeyrek seviyesi kaydedildi. Şirketin net karı ise 3,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
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Güçlü operasyonel performansını yılın ilk 3 ayında da devam ettiren şirket, stratejik öncelik olarak belirlediği veri merkezi ve bulut alanında yüzde 47,5 büyüme kaydetti.
Turkcell'in dijitalleşme vizyonu doğrultusunda geliştirdiği mobil uygulaması, 2025'in ilk çeyreğinde 26,7 milyon aktif kullanıcıya ve 543 milyon ziyaret sayısına ulaştı. Uygulamanın kişiselleştirilmiş teklif altyapısı ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde, fatura ödeme, paket değişikliği ve hat işlemleri gibi hizmetler saniyeler içinde tamamlanabiliyor. Ayrıca kullanıcılar, çevrim içi başlattıkları işlemleri fiziksel mağazalarda tamamlayarak kesintisiz hizmet alabiliyor.
Turkcell Superonline da dijital platformlarını geliştirerek müşteri deneyimini artırmaya devam etti. Altyapı ve önyüz iyileştirmelerinin etkisiyle dijital kanalları tercih eden müşteri sayısı, 2025'in ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artış gösterdi.
"Son 12 ayda 1,6 milyon faturalı abone kazandık"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, sürdürülebilir büyüme ve paydaşlara değer üretme hedefi doğrultusunda yeni yıla güçlü başlangıç yaptıklarını belirtti.
Koç, "Güçlü mobil abone başı ortalama gelir (ARPU) büyümemiz ve techfin faaliyetlerimizdeki kuvvetli yükselişle ilk çeyrekte de başarılı finansal sonuçlar kaydettik. Bu güçlü performans, çeşitlendirilmiş iş modelimizin dayanıklılığını ve stratejimizdeki icra kabiliyetimizi yansıtıyor." ifadelerini kullandı.
Yılın ilk çeyreğinde konsolide gelirin, mobil ve sabit hatlardaki ARPU artışı, faturalı aboneler öncülüğünde genişleyen kullanıcı tabanı ve stratejik alanlarda sağlanan güçlü gelir büyümesi sayesinde yıllık yüzde 12,7 artarak 48 milyar liraya ulaştığını aktaran Koç, şöyle devam etti:
"Techfin segmentimiz yüzde 31,5 büyürken, veri merkezi ve bulut işimiz bu çeyrekte yüzde 47,5 artış gösterdi. Konsolide FAVÖK yüzde 19 artışla 21 milyar liraya çıkarken, FAVÖK marjı ise 2,3 yüzde puanlık yükselişle yüzde 43,7 seviyesinde gerçekleşti. Böylece son 10 yılın birinci çeyrekleri arasındaki en yüksek orana ulaştı. Net finansman giderleri, kur ve faiz tarafındaki dalgalanmalara rağmen etkin bilanço ve hazine yönetimimiz sayesinde yüzde 61,7 puanlık azalışla 1,3 milyar lira oldu. Net karımız ise 3,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk çeyreğinde elde ettiğimiz güçlü sonuçlar, 2025 yılı hedeflerimize ulaşma konusundaki inancımızı pekiştirdi."
Koç, mobil pazarda liderliklerinin sürdüğüne işaret ederek, net 153 bin faturalı mobil abone kazanımıyla faturalı abone oranının yüzde 76'ya ulaştığını belirtti.
Bunun 2000'den bu yana elde edilen en yüksek oran olduğunu vurgulayan Koç, "Böylece son 12 ayda 1,6 milyon faturalı abone kazanmış olduk. Mobil ARPU yıllık bazda yüzde 15,9 artarak güçlü bir performans sergiledi." bilgisini paylaştı.
Koç, sabit segmentte ise net 30 bin yeni müşterinin fiber servise dahil edildiğini ve 43 bin yeni haneye fiber hizmeti ulaştırıldığını kaydederek, toplam erişimin 6 milyonun üzerine çıktığına işaret etti.
Ali Taha Koç, fiber ARPU'nun da yüzde 17,7 arttığını aktardı.
"Abonelerimiz 1000 Mbps'ye varan indirme ve yükleme hızlarına erişebiliyor"
Kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla en yeni teknolojileri yakından takip ettiklerini, yenilikleri hızlı ve etkin şekilde müşterilerinin hizmetine sunduklarını belirten Koç, "Bu kapsamda şubatta, fiber müşterilerimize Wi-Fi 7 teknolojisi sunan Türkiye'deki ilk operatör olduk. Wi-Fi 7'nin sağladığı üstün teknolojiyle abonelerimiz 1000 Mbps'ye varan indirme ve yükleme hızlarına erişebiliyor." ifadelerini kullandı.
Sabit taraftaki yatırımlarının hem ulusal hem uluslararası ölçekte devam ettiğini belirten Koç, şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz yıl Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinden (TEİAŞ) fiber hatlar için ek kapasite almıştık. BOTAŞ ile 2009'dan bu yana devam eden işbirliğimizi kısa bir süre önce yapılan ihaleyi kazanarak 15 yıl daha uzattık. Bu uzatmayla Grubun sabit hizmetler pazarındaki konumu daha da güçlendi. Şimdi de Fiber Altyapıda İmtiyaz Sözleşmesi için yapılması muhtemel ihaleyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Ülkemiz için kritik öneme sahip bu sorumluluğu da üstlenmek için hem finansal hem de operasyonel olarak hazırız. Martta Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde İtalyan TI Sparkle ile açıkladığımız uluslararası denizaltı fiber kablolama projesiyle de Avrupa ve Asya arasındaki iletişim için yeni bir dijital koridor oluşturacağız. Tüm bu yatırımlar fiber altyapı alanına olan inancımızın güçlü bir göstergesi."
Koç, Türkiye'yi bölgesel veri üssüne dönüştürme hedefine emin adımlarla ilerlediklerine dikkati çekerek, "Veri merkezi pazarına erken girişin sağladığı avantajla elde ettiğimiz güçlü lider konumumuzu, sektörün uzun vadeli potansiyeline duyduğumuz inancımızla sürdürmeye kararlıyız. Bu doğrultuda, 2025 itibarıyla Veri Merkezi ve Bulut işimiz için ilk kez gelir büyümesi hedefi açıkladık. İlk çeyrekte sağlanan yüzde 47,5 büyüme, yıl sonu hedeflerimize ulaşma konusunda olumlu bir tablo ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.
"Pek çok sosyal projeyi hayata geçirerek toplumsal fayda sağlamaya devam ediyoruz"
Koç, güneş enerjisi yatırımlarıyla 2024 sonunda 8,2 megavat olan kapasitenin 28,2 megavata çıktığını ve yeni santrallerin devreye alınmaya başladığını bildirdi.
Sürdürülebilirliği sadece çevresel değil, aynı zamanda toplumsal ve kurumsal sorumluluk olarak gördüklerinin altını çizen Koç, "Bu anlayışla, insan kaynağımıza, içinde bulunduğumuz topluma, doğaya ve gelecek nesillere fayda sağlayacak Dijital Bahar, Zeka Gücü ve Eğitime Dönüştür gibi pek çok sosyal projeyi hayata geçirerek toplumsal fayda katkısı sağlamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Koç, Paycell ve Financell ile yürütülen techfin faaliyetlerinde Paycell'in gelirlerinin yüzde 47,8, Financell'in gelirlerinin ise yüzde 8,2 arttığını kaydetti.
GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde Türkiye'yi temsil ettiklerini anımsatan Koç, "Kongre boyunca Turkcell'in öncü çalışmalarını dünyayla paylaştık ve küresel teknoloji markalarıyla 20'den fazla stratejik işbirliği anlaşması imzaladık. Tüm bu adımlar, Türkiye'yi dijital dönüşümün merkezine taşıma vizyonumuzun bir yansıması. Turkcell'in başarı yolculuğunda bizimle yürüyen tüm takım arkadaşlarıma, bizlere güvenerek destek olan Yönetim Kurulumuza ve bu yolculukta daima yanımızda olan müşterilerimiz ve iş ortaklarımıza sonsuz teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.