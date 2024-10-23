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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı düzenlendi. Olay yerinden yayındayız. TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananlar Bilkent Şehir Hastanesi'ne getiriliyor. TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Ekonomi

Turkcell Genel Müdürü Koç, GSMA Yönetim Kurulu'na seçildi

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, 1995'te küresel mobil operatör standartlarını geliştirmek amacıyla kurulan Dünya GSM Birliği (GSMA) Yönetim Kurulu'na girdi.

Doğa Kırmızıoğlu  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
Turkcell Genel Müdürü Koç, GSMA Yönetim Kurulu'na seçildi

İstanbul

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş hayatı ve toplumsal değişim için temel teşkil eden yenilikleri keşfetmek ve geliştirmek amacıyla mobil ekosistemi birleştiren birliğin yeni üyesi Turkcell Genel Müdürü Koç, böylece dünyada endüstriye yön veren 26 üyeden biri olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç, GSMA'nın, mobil iletişim endüstrisinin paydaşı 1000'den fazla şirketi bir araya getiren ve sektöre küresel ölçekte yön veren bir kuruluş olduğunu belirtti.

Koç, "Türkiye'nin Turkcell'i olarak, geride kalan 30 yılda bir telekom operatörü olmanın çok ötesine geçtik. Ülkemizin dijitalleşme yolculuğuna lokomotiflik eden, çok geniş bir yelpazedeki ürün ve hizmetleriyle hayatın her alanına dokunan stratejik öneme sahip bir teknoloji markasına evrildik. İlklere ve çok kritik inovasyonlara imza attık." ifadelerini kullandı.

Turkcell'in sahip olduğu engin tecrübe ve nitelikli insan gücüyle, gelişen vizyonuyla, mobil iletişim sektörünün gelişimine, geleceğine ve dijital dünyaya çok anlamlı katkılar sunacağına yürekten inandığını kaydeden Koç, "GSMA bünyesindeki çalışmalarımızı, sadece Turkcell markasını değil, Türkiye'yi de temsil ettiğimiz bilinciyle sürdüreceğiz. Sektöre yön veren böylesine önemli bir kuruluşun yönetiminde yer almak, büyük bir mutluluk ve gurur. Beni bu anlamlı göreve layık gören tüm GSMA yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum." değerlendirmesini yaptı.

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