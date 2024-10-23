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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı düzenlendi. Olay yerinden yayındayız. TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananlar Bilkent Şehir Hastanesi'ne getiriliyor. TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Ekonomi

TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesine 585 milyar 382 milyon liralık teklif geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ikinci TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 585 milyar 382 milyon lira oldu.

Mahmut Çil  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesine 585 milyar 382 milyon liralık teklif geldi

İstanbul

TCMB'nin bugün açtığı 630 milyar liralık ikinci TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye, 585 milyar 382 milyon liralık teklif geldi.

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