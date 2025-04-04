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Ekonomi, Savunma sanayisi

Türk savunma sanayisinden ilk jet motoru ihracatı başarısı

Türk savunma sanayisi, KTJ-3200 Turbojet Füze Motoru ile ilk kez jet motoru ihracatına imza attı.

Göksel Yıldırım  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
Türk savunma sanayisinden ilk jet motoru ihracatı başarısı

Ankara

Kale Grubu şirketlerinden Kale Jet Motorları, Brezilya'da gerçekleştirilen LAAD Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda önemli bir ihracat başarısına ulaştı.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Brezilyalı SIATT ile KTJ-3200 Turbojet Füze Motoru ihracatı ve tedarikine yönelik sözleşme imzalandı. Böylelikle Türkiye'nin ilk jet motoru ihracatı gerçekleştirildi.

KTJ-3200 Turbojet Füze Motoru, 330 mm çap, 50 kilogram ağırlığıyla 3200 newtona kadar itki üretebiliyor. KTJ-3200, iki farklı varyantıyla yerli seyir füzeleri SOM ve Atmaca füzelerine güç veriyor. Seri üretime geçen ve teslimatları devam eden KTJ-3200 ile Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen milli füzelerin geliştirilmesine yönelik başarılı testler yapılıyor.

Kale Jet Motorları, KTJ-3200'den elde edilen bilgi birikimi ve tecrübeyle farklı turbojet motorları geliştiriyor.

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