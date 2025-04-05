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Ekonomi

Petrol hakkına müteallik karar

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Adana'da bulunan bir kara sahası için petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı.

Duygu Alhan  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Petrol hakkına müteallik karar

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Adana'da bulunan "AR/TPO/K/N35-d" pafta numaralı, 61 bin 737 hektar yüz ölçümüne sahip sahası için petrol arama ruhsatının süresinin 7 Mart 2027'ye kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Bu kararın bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla verildiği belirtildi.

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