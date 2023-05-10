Türk mobilya sektörü ürünlerini Almanya'daki fuarda tanıttı
Türk mobilya sektörü, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Uluslararası Mobilya ve Ahşap İşçiliği Fuarı'nda (Interzum) ürünlerini görücüye çıkardı.
Berlin
Mobilya sektörünün önde gelen fuarlarından Interzum, Kovid-19 salgınının ardından ilk kez fiziki olarak düzenleniyor.
Almanya'nın Köln kentindeki fuarda, 1500'ün üzerinde firma bir araya geldi. 12 Mayıs'a kadar açık kalacak fuarda, Türkiye'den de 200 civarında firma yer alıyor.
İç mimarlar, mobilya ve aksesuar üreticileri, tedarikçiler ile perakendecileri buluşturan ve iki yılda bir düzenlenen fuar, salgın döneminde sanal ortamda gerçekleştirilmişti.
Fuarda yer alan mobilya aksesuarı üreticisi Samet de dolap menteşesi, çekmece rayı ve çekmece sistemleri ile kalkar kapak sistemleri gibi ürünlerini tanıttı.
Samet Mobilya Aksesuarları Üst Yöneticisi (CEO) Ufuk Kızıltan, yaptığı değerlendirmede, 80 ülkeden firmanın stantlarına uğramasını beklediklerini, fuarın ilk gününde 40'ın üzerinde ülkeden firmaya ulaştıklarını söyledi. Kızıltan, fuarın bu anlamda verimli geçmesini beklediklerini dile getirdi.
Salgın sürecinde sanal ortamda düzenlenen fuara da katılım sağladıklarını belirten Kızıltan, bu fuara ilk olarak 36 yıl önce iştirak ettiklerini ve o dönemde fuara katılan tek Türk firması olduklarını anlattı.
Firma olarak 50. yıllarını kutladıklarına dikkati çeken Kızıltan, fuar kapsamında 50. yıl kutlaması ve gala yemeği düzenleyeceklerini bildirdi.
Kızıltan, fuarda sergilenen yeni ürünlerine ilişkin bilgi verirken de "Dünyada yoğun ilgi gören mekanik ikili kalkar kapak sistemi ve tekli kalkar kapak sisteminden oluşan ürün ailesine, hafif kalkar kapaklar için yeni geliştirdiğimiz 'slim-mech'i ilk kez sektör profesyonellerinin beğenisine sunduk. Samet olarak çekmeceler için tamamlayıcı çözümler de sunuyoruz. Yeni ürünümüz çekmece içi düzenleyici sistemi, ultra ince ve mıknatıslı panelleri sayesinde kullanıcıların çekmece içini istedikleri şekilde bölümlendirmesine imkan sağlıyor." dedi.
Hazırladıkları dijital çözümlerle en iyi kullanıcı deneyimini hedeflediklerini vurgulayan Kızıltan, "Bu amaçla yenilediğimiz, sektörün en yeni teknolojisine sahip özel internet sitesi sametglobal.com'u da fuarla birlikte yayına aldık. Üretici, tasarımcı ve mimarlar için planlamadan üretime kadar her aşamada hayatlarını kolaylaştırmak için geliştirdiğimiz gövde ve ürün konfigüratörü 'Configure Mate'i de fuarda ilk kez tanıtıyoruz. Uygulama üzerinden, oluşturulan projelerin teknik çizimleri ve 3 boyutlu dosyaları da indirilebiliyor. Kullanıcılara hem satış öncesi hem de satış sonrası destek olmak amacıyla geliştirdiğimiz SAMET Omni-Kit mobil uygulamasını da fuarda ilk kez tanıtıyoruz." diye konuştu.
Gelecek dönemde katılacakları fuarlara ilişkin de bilgi veren Kızıltan, "Amerika, Afrika, İtalya'daki mobilya fuarlarına katılım sağlanacak. Gelecek dönemde Hindistan fuarlarına da katılıma başlanacak." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.