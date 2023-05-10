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Ekonomi

Antalya turizminde Almanya pazarı Rusya'nın önüne geçti

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya turizminde Almanya pazarının en iyi yıl olarak nitelendirilen 2019'un rakamlarının üzerine çıktığını söyledi.

Hatice Özdemir Tosun  | 10.05.2023 - Güncelleme : 10.05.2023
Antalya turizminde Almanya pazarı Rusya'nın önüne geçti Fotoğraf: Talip Demirci/AA

Antalya

Kavaloğlu, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlenen geleneksel öğle yemeği programında yaptığı konuşmada, iklim değişikliği etkilerinin artmaya başladığını ve bundan turizmin de etkilendiğini belirtti.

Bu açıdan sürdürülebilir turizm çalışmalarını önemsediklerini dile getiren Kavaloğlu, bunun için belediyeler, kamusal irade ve özel sektör işbirliğinde adımların atılması gerektiğini kaydetti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sektörün içinden gelmesi dolayısıyla Yeşil Turizm Sertifika Programının hızlı bir şekilde yürürlüğe konulduğunu söyleyen Kavaloğlu, 1188 otelin birinci aşama belgeyi aldığını, 197 otelin de üçüncü aşamayı tamamladığını bildirdi.

Antalya'da bu yıl turizm hareketliliğin geçen yıllara göre daha fazla olduğuna işaret eden Kavaloğlu, "Antalya'da Almanya pazarı 4 aylık rakamlara göre 2019 rakamlarının üzerine çıktı. Almanya, uzun süreden sonra Rusya'nın önüne geçti. Rusya pazarı, 2019 rakamlarına bir parça uzakta. Geçen seneye göre ise çok ciddi artış var. Arkasında İngiltere, Hollanda ve Polonya pazarları var. Polonya'yı önemsiyoruz, İngiltere pazarından sonra Polonya da ciddi artış gösteriyor." diye konuştu.

Rusya ve Ukrayna'nın önemli pazarlar olduğunu belirten Kavaloğlu, bir an önce iki ülke arasındaki savaşın bitmesi temennisinde bulundu.

Türkiye'de yaşanan deprem nedeniyle de rezervasyonlarda bir düşme olduğunu ancak şu anda rezervasyonların arttığını kaydeden Kavaloğlu, bu yıldan umutlu olduklarını ifade etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de turizmin Antalya için önemli olduğunu ve belediye olarak gerekli yatırımları yaptıklarını bildirdi.

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