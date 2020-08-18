Euro
8.80
Dolar
7.38
BIST 100
1,092.46
Altın
2,005.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Samsun'da bir tırın dorsesinde seyahat eden çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı.
logo
Ekonomi

Türk kruvaziyer limanı işletmecisine uluslararası ödül

Türkiye'de Ege Port Kuşadası, Bodrum Cruise Port ve Antalya Cruise Port limanlarını işleten şirkete "Pandemi sürecinde sektöre en yüksek bağlılığı gösteren Doğu Akdeniz Kruvaziyer Limanı" ödülü verildi.

İbrahim Uzun   | 18.08.2020
Türk kruvaziyer limanı işletmecisine uluslararası ödül

Aydın

Antalya, Bodrum ve Kuşadası limanları işletmecisine Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği MedCruise tarafından "Pandemi sürecinde sektöre en yüksek bağlılığı gösteren Doğu Akdeniz Kruvaziyer Limanı" ödülü verildi.

Global Ports Holding Dogu Akdeniz Bölgesi Direktörü Aziz Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de Ege Port Kuşadası, Bodrum Cruise Port ve Antalya Cruise Port limanlarını işlettiklerini anımsattı.

Akdeniz çanağında 135 kruvaziyer limanını temsil eden Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği MedCruise tarafından kendilerine "Pandemi sürecinde sektöre en yüksek bağlılığı gösteren Doğu Akdeniz Kruvaziyer Limanı" ödülü verildiğini ifade eden Güngör, ödülün limanların salgın sürecinde yürüttüğü limanlarla kruvaziyer firmaları arası diyalog, sektör içerisinde sıkı iş birliği ve iletişim çalışmaları ile salgına karşı gösterilen hassasiyet çerçevesinde verildiğinin altını çizdi.

Bu ödülü aldıkları için çok mutlu olduklarını aktaran Güngör, şunları kaydetti:

"Bu süreçte yaptığımız çalışmaların başarısında en önemli etken meslek örgütleri, kruvaziyer şirketleri, sağlık örgütleri, kamu otoriteleri, limanlar, destinasyonlar ile güçlü iş birliğimiz oldu. Bu yaklaşımı sürdürerek kruvaziyer sektörünün her zamankinden daha güçlü bir şekilde yeniden canlanacağına inanıyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 232 bin 913'e çıktı
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 173 bin 778'e yükseldi
Kovid-19 ile çocuklarda tip 1 diyabet gelişimi arasında bağlantı olabilir
Almanya’da Kovid-19 vaka sayısı 225 bini geçti
Sağlık Bakanlığında Kovid-19 tedbirleri artırıldı

Benzer haberler

Türk kruvaziyer limanı işletmecisine uluslararası ödül

Türk kruvaziyer limanı işletmecisine uluslararası ödül

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Hastanelerde tedaviyi bir kuruş para almadan uyguladık

İngilizler'in Türkiye tercihi devam ediyor

Kamp sandalyesi satışları Kovid-19 salgınıyla katlandı

Kamp sandalyesi satışları Kovid-19 salgınıyla katlandı

Sağlıklı kişiler için grip, risk grubundakiler için hem grip hem zatürre aşısı öneriliyor

Sağlıklı kişiler için grip, risk grubundakiler için hem grip hem zatürre aşısı öneriliyor
İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinden kamu personeli çocuklarına eğitim bursu indirimi

İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinden kamu personeli çocuklarına eğitim bursu indirimi