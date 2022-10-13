Türk Eximbank'tan faiz hassasiyeti olan ihracatçılara çözüm
Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank) Genel Müdürü Ali Güney, "Geçen yıl 45 milyon dolar tutarında katılım finans yatırım kredisi kullandırdık. Önümüzdeki günlerde ise 105 milyon dolar fon kullandırımı planlıyoruz." dedi.
Ankara
Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank) Genel Müdürü Ali Güney, kurum olarak faiz hassasiyeti olan ihracatçıların ihtiyaçlarına çözüm üretmek için önemli adımlar attıklarını belirterek, "Geçen yıl 45 milyon dolar tutarında katılım finans yatırım kredisi kullandırdık. Önümüzdeki günlerde ise katılım finans yatırım kredisi ve katılım finans işletme kredisi kapsamında toplam 105 milyon dolar fon kullandırımı planlıyoruz." dedi.
Güney, AA muhabirine, ihracatçılara katılım bankacılığı esaslarına dayalı olarak sundukları destek ve ürünlere ilişkin bilgi verdi.
Türk Eximbank olarak faiz hassasiyeti bulunan ihracatçıların ihtiyaçlarına çözüm üretmek için önemli adımlar attıklarını ifade eden Güney, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) kalkınma ve yatırım bankalarının faizsiz bankacılık işlemlerini icra etmelerine yönelik Bankacılık Kanunu'nda yaptığı değişiklikler çerçevesinde, faiz hassasiyeti bulunan firmalara faizsiz ürünler sunmaya başladıklarını söyledi.
Güney, bu kapsamda uluslararası kuruluşlardan faizsiz bankacılık esaslarına göre fon temin ederek ihracatçılara sunduklarına işaret ederek, şöyle konuştu:
"İslam Kalkınma Bankası ile yapılan iki aşamalı murabaha anlaşması ve Bahreyn kaynaklı sendikasyon finansmanı ile faizsiz bankacılık çerçevesinde fon temin ederek, geçen yıl 45 milyon dolar tutarında katılım finans yatırım kredisi kullandırdık. Önümüzdeki günlerde ise katılım finans yatırım kredisi ve katılım finans işletme kredisi kapsamında toplam 105 milyon dolar fon kullandırımı planlıyoruz."
Uluslararası kuruluşlardan temin edilen fonlar dışında banka kaynağından ticari bankalar aracılığıyla kullandırdıkları sevk öncesi ihracat kredisini katılım bankacılığı prensiplerine uygun hale getirerek katılım bankalarından başvuru yapan ihracatçılara da sunduklarını anlatan Güney, "Katılım Bankaları Finansal Kiralama İşlemlerine Yönelik Kredi Programı ile de ihracatçılarımızın finansal kiralama yoluyla yapacakları yatırımların finansmanını sağlıyoruz." ifadesini kullandı.
Faizsiz finansman kaynağı diğer faaliyetlerden ayrıştırıldı
Banka faaliyetleri arasında önemli bir role ve yere sahip ihracat kredi sigortasının yanı sıra İslami esaslara dayalı tekafül sigortası çalışmalarının başladığını ve kısa süre içinde hayata geçirilmesinin planlandığını vurgulayan Güney, "Böylece firmaların konvansiyonel sigortacılık yönteminin yanı sıra tekafül sigortacılık yöntemiyle de mal-hizmet ihracından doğan alacakları ticari-politik risklere karşı koruma altınmış olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Güney, dünyada örnekleri bulunan pencere sistemi modeli ile faizsiz bankacılık faaliyetlerinin finansman kaynağının, muhasebe, finansman kullandırım gibi tüm iş süreçlerinde diğer bankacılık faaliyetlerden ayrılıştırıldığına dikkati çekerek, "Bankamız bünyesinde bu yıl kurulan Danışma Komitesi ile birlikte faizsiz bankacılık faaliyetlerimiz hız kazanmıştır. Bu kapsamda finansman ve sigorta ürünlerimizi çeşitlendirerek faiz hassasiyeti olan tüm ihracatçılarımıza ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.