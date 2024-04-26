Türk Eximbank'tan 115 milyon avroluk kredi anlaşması
Türk Eximbank, 115 milyon avro tutarında 5 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı.
İstanbul
Türk Eximbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği açıklamada, "Bankamız 26 Nisan 2024 tarihinde The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC) garantisi altında 115 milyon avro tutarında 5 yıl vadeli bir kredi anlaşması imzalamıştır." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.