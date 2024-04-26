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Ekonomi

Türk Eximbank'tan 115 milyon avroluk kredi anlaşması

Türk Eximbank, 115 milyon avro tutarında 5 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı.

Aylin Rana Aydin Kuş  | 26.04.2024 - Güncelleme : 26.04.2024
Türk Eximbank'tan 115 milyon avroluk kredi anlaşması

İstanbul

Türk Eximbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği açıklamada, "Bankamız 26 Nisan 2024 tarihinde The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC) garantisi altında 115 milyon avro tutarında 5 yıl vadeli bir kredi anlaşması imzalamıştır." ifadesine yer verildi.

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