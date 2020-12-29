Euro
9.06
Dolar
7.40
BIST 100
1,459.69
Altın
1,879.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Fed küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programının süresini uzattı

ABD Merkez Bankası, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla uygulamaya koyduğu küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programının süresini 8 Ocak 2021'e uzattı.

Dilara Zengin   | 29.12.2020
Fed küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programının süresini uzattı

Washington

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed), yapılan açıklamada, küçük ve orta ölçekli işletmelere destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen Ana Cadde Borç Verme Programı kapsamında kredileri işleme koymak ve finanse etmek için programın süresinde uzatmaya gidildiği belirtildi.

Açıklamada, daha önce 31 Aralık'ta sona ermesi öngörülen programın süresinin 8 Ocak 2021'e kadar uzatıldığı kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları yola çıktı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlarda 'en yüksek seviye' görüldü
Vuhan'da salgın ilk ortaya çıktığında yaklaşık yarım milyon kişi Kovid-19'a yakalanmış olabilir

Benzer haberler

Fed küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programının süresini uzattı

Fed küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programının süresini uzattı

Azerbaycan'da şehit askerler ve yakınlarının kredi borçları silindi

Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ: Son dönemde yapılan değişiklikler Türkiye'yi cazip yatırım merkezi haline getirebilir

Fed Başkanı Powell: Son aylarda toparlanma hızı yavaşladı

Fed Başkanı Powell: Son aylarda toparlanma hızı yavaşladı
ABD Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

ABD Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi
AB, bankaların sorunlu kredilerini azaltmaları için plan hazırladı

AB, bankaların sorunlu kredilerini azaltmaları için plan hazırladı