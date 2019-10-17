Türk Eximbank Genel Müdürlüğüne Ali Güney atandı
Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ (Türk Eximbank) Genel Müdürü Ali Güney oldu.
Ankara
Ali Güney'in atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Türk Eximbank Genel Müdürlüğüne Ali Güney getirildi.
Güney, 1964 yılında Rize'de doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan Güney, 1990-1993 arasında Faisal Finans Kurumu Fon Yönetimi Müdürlüğünde görev aldı.
1995-1999 döneminde İhlas Finans Kurumu Fon Yönetimi ve Hazine Müdürlüğünde müdür yardımcılığı görevini üstlenen Güney, 1999-2005 arasında Anadolu Finans Kurumu'nda Fon Yönetimi ve Hazine Müdürü olarak görev aldı.
Güney, 2006-2009 döneminde Türkiye Finans Katılım Bankası'nda Hazine Müdürlüğü, 2009-2015 arasında Hazine ve Finansal Kurumlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Güney, 1 Kasım 2015'ten itibaren Vakıf Katılım Bankası AŞ'de Hazine ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.