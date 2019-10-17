Euro
6.53
Dolar
5.89
BIST 100
94,243.91
Altın
1,490.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

Türk Eximbank Genel Müdürlüğüne Ali Güney atandı

Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ (Türk Eximbank) Genel Müdürü Ali Güney oldu.

Mustafa Çalkaya   | 17.10.2019
Türk Eximbank Genel Müdürlüğüne Ali Güney atandı

Ankara

Ali Güney'in atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Türk Eximbank Genel Müdürlüğüne Ali Güney getirildi.

Güney, 1964 yılında Rize'de doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan Güney, 1990-1993 arasında Faisal Finans Kurumu Fon Yönetimi Müdürlüğünde görev aldı.

1995-1999 döneminde İhlas Finans Kurumu Fon Yönetimi ve Hazine Müdürlüğünde müdür yardımcılığı görevini üstlenen Güney, 1999-2005 arasında Anadolu Finans Kurumu'nda Fon Yönetimi ve Hazine Müdürü olarak görev aldı.

Güney, 2006-2009 döneminde Türkiye Finans Katılım Bankası'nda Hazine Müdürlüğü, 2009-2015 arasında Hazine ve Finansal Kurumlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Güney, 1 Kasım 2015'ten itibaren Vakıf Katılım Bankası AŞ'de Hazine ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
UEFA'nın çifte standardı
Barış Pınarı Harekatı İran'da karşıt grupları birleştirdi
Refah ülkesi Danimarka'nın mülteci düşmanlığı
ABD müesses nizamı barış değil kaos peşinde
Tunus’ta demokrasinin üçüncü baharı

Benzer haberler

Türk Eximbank Genel Müdürlüğüne Ali Güney atandı

Türk Eximbank Genel Müdürlüğüne Ali Güney atandı

Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları

Aday öğretmenler 24 Kasım'da yemin edecek

Film Çekim Koordinasyon Komisyonları geliyor

Film Çekim Koordinasyon Komisyonları geliyor
KDV Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklik

KDV Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklik
BDDK'den Analiz Faktoring'e izin iptali

BDDK'den Analiz Faktoring'e izin iptali